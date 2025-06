Ajax-ster onthult: 'Ik wist helemaal niet dat ik bij amateurclub speelde'

In de nieuwe Ajax-documentaire Jorrel Hato: leider in de luwte geeft het negentienjarige toptalent van Ajax een opmerkelijk inkijkje in zijn jeugd. De linksbenige verdediger, die al meer dan honderd wedstrijden in het eerste speelde, onthult dat hij vroeger allesbehalve een lieverdje was.

“Op school was ik ook niet de liefste jongen”, vertelt Hato in de documentaire. “Ik was gewoon een vervelende jongen. Vechten, veel vechten. Dat was meestal het probleem bij mij. Ik was een slimme jongen, maar vechten was een probleem.”

Toch had zijn gedrag geen invloed op zijn liefde voor voetbal, al waren zijn ouders niet bezeten van de sport. “Ze vonden niet per se dat ik het moest halen als profvoetballer. Het was meer van: als je je niet gedraagt op school, dan ga je van voetbal af. Zo was het een beetje. Dus ik werd totaal niet gepusht in het voetbal.”

Hato begon zijn voetbalcarrière bij IJVV De Zwervers en stapte daarna over naar de amateurtak van Feyenoord. “Eerlijk gezegd wisten ik en mijn ouders toen niet het verschil tussen de profclub en de amateurclub,” zegt hij met een glimlach.

Toch werd het profvoetbal op zijn pad gebracht, toen Sparta Rotterdam hem op zijn negende benaderde. “Ik wilde het eerst helemaal niet,” blikt hij terug.

“Ik dacht: ik speel al bij Feyenoord, en dan komt Sparta. Zo was mijn gedachte een beetje.” Uiteindelijk liet hij zich overtuigen door Sparta, waar hij enkele jaren bleef voordat Ajax zich in 2018 meldde.

“Ik had het telefoontje van Ajax totaal niet verwacht. Meteen, dus geen stage. Dus ze willen me hebben. Dat vond ik direct mooi,” aldus Hato. Toch moest hij even nadenken over de overstap. “Rotterdam-Amsterdam was niet ideaal, maar uiteindelijk kon ik geen 'nee' zeggen tegen Ajax. Je wil de beste zijn toch? Dan moet je ook bij de beste club spelen.”