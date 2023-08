Perez benoemt grootste tegenvaller in Johan Cruijff Schaal: ‘Hij bevalt me niet’

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 21:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:19

Kenneth Perez is licht teleurgesteld in de eerste helft die Santiago Giménez op de mat legde in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De Deen heeft hoge verwachtingen van de centrumspits van Feyenoord, die het nog niet heeft in de strijd om de Nederlandse Super Cup. "Giménez bevalt me niet echt vandaag", zegt Perez bij ESPN.

"Hij lijkt een beetje... Kijk, de een komt beter uit de voorbereiding dan de ander. Hij is natuurlijk ook bij de Gold Cup (met Mexico, red.) geweest..." Daardoor startte Giménez weken later aan de voorbereiding dan zijn ploeggenoten. "Een paar keer ging hij de diepte in, dan kwam hij niet echt vooruit. In denken en handelen heeft hij het ook nog niet helemaal. En dat geldt ook voor Mats Wieffer. Eigenlijk de twee sterkhouders bij Feyenoord. Maar dat kan hoor, we zijn natuurlijk nog in voorbereiding op een nieuw seizoen."

Perez noemt de verhoudingen in de rust 'fifty-fifty'. "Feyenoord begon het best aan de wedstrijd. Ze zetten PSV goed onder druk, waar PSV niet echt onderuit kwam. Daardoor kreeg Feyenoord snel de bal. De grootste kans was voor Igor Paixão, waar de bal eigenlijk op Giménez gelegd had moeten worden door Alireza Jahanbakhsh, want dan had de keeper van PSV er nooit bij gekund. Gaandeweg zag je dat PSV beter de oplossing vond, de bal beter bij zich kon houden. Daardoor kreeg PSV ook kansen."

Bij PSV maakt Noa Lang, die overkwam van Club Brugge, zijn debuut in de basis. "Het leukste gevecht in de wedstrijd vind ik dat tussen Lang en Marcus Pedersen", zegt Perez. "Ik heb Lang niet echt gevolgd in België, maar wat hij deze wedstrijd laat zien is dat hij ook diepgaat. Niet alleen maar in de bal komen. Want hoeveel buitenspelers, zeker degenen die zichzelf geweldige voetballers vinden, komen niet alleen maar in de bal?"