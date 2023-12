Pechavond voor Wout Weghorst: tÃ³ch geen goal en blessure bij sprintje

Pechavond voor Wout Weghorst: tóch geen goal en blessure bij sprintje

Wout Weghorst heeft vrijdag waarschijnlijk weinig plezier beleefd aan de 3-1 overwinning van TSG Hoffenheim op VfL Bochum. De boomlange spits zag een doelpunt uiteindelijk niet aan hem worden toegekend en viel later geblesseerd uit. Het is nog niet bekend hoelang Weghorst uit de roulatie is bij de huidige nummer zes in de Bundesliga.

Weghorst ging na een half uur spelen alleen op doelman Manuel Riemann af en frommelde de bal via de keeper en verdediger Erha Masovic binnen. Er werd echter besloten om een eigen doepunt van Masovic te noteren. Andrej Kramaric verdubbelde kort voor rust de voorsprong. De collega van Weghorst kapte zijn bewaker knap uit en schoot vervolgens onberispelijk de 2-0 binnen.

Het noodlot sloeg voor Weghorst na rust toe. Hij greep bij een sprintje naar zijn hamstring en kon niet verder spelen. Het uitvallen van de Nederlander had geen negatieve gevolgen voor Hoffenheim, dat een kwartier voor het einde op 3-0 kwam. De voor Weghorst ingevallen hlas Bebou bracht het doelpunt op zijn naam. Gonçalo Paciência scoorde kort voor tijd nog met een prachtige volley, maar dat was voor Bochum veel te laat.

TSG Hoffenheim - VfL Bochum 3-1

32' 1-0 Erhan Masovic (e.d.)

43' 2-0 Andrej Kramaric (assist: Grischa Promei)

76' 3-0 Ihlas Bebou (assist: Marius Bulter)

90' 3-1 Gonçalo Paciência (assist: Cristian Gamboa)

