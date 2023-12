Parool ontdekt ‘mysterie’ bij Ajax: Louis van Gaal is géén lid

Vrijdag, 1 december 2023 om 07:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:08

Louis van Gaal is geen lid van Ajax, laat staan erelid. Dat onthult Het Parool vrijdagochtend. Dat is opmerkelijk, daar de voormalig speler én trainer een behoorlijke staat van dienst heeft bij de Amsterdamse club. Verwacht wordt dat de bestuursraad snel verandering gaat aanbrengen in de situatie, zo klinkt het.

Van Gaal begon met voetballen bij het Amsterdamse RKSV De Meer, waarna hij op zijn twintigste terechtkwam in het beloftenteam van Ajax. In het seizoen 1972/73 was hij lid van de A-selectie, al zou hij geen minuut in actie komen in de hoofdmacht.

Als trainer was Van Gaal des te succesvoller. Hij wist drie keer landskampioen te worden, de UEFA Cup te winnen, de Champions League en de Wereldbeker voor clubteams. Een erelidmaatschap ligt dus voor de hand, zou je zeggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Parool onthult echter dat Van Gaal überhaupt geen lid is van de club. De vereniging van Ajax telt zo'n achthonderd leden. Dat zijn (oud-)spelers en speelsters van de amateurtak en vrijwilligers. Maar ook oud-profs van Lucky Ajax.

Daarnaast zijn er verschillende gradaties binnen een lidmaatschap, waaronder een erelid of een lid van verdienste. Doordat de vereniging Ajax 73 procent van de aandelen bezit, vormt het het voornaamste machtsblok binnen de club.

Ereleden

Ajax telt in totaal 51 ereleden, onder wie Johan Cruijff, Sjaak Swart en Rinus Michels. Ook Michael van Praag en Leo van Wijk, nieuwste leden van de Raad van Commissarissen zijn benoemd tot erelid.

"De vereniging kent een aantal procedures als het gaat om het lid worden", laat voorzitter Ernst Boekhorst weten aan Het Parool. “De bestuursraad zal dan ook met inachtneming van die procedures aandacht schenken aan het feit dat Louis van Gaal momenteel geen lid is."

Van Gaal is lid geworden van Ajax toen de club in het najaar van 2000 honderd jaar bestond. Dit lidmaatschap is echter om onduidelijke reden ongedaan gemaakt. De bestuursraad probeert na te gaan hoe dat heeft kunnen gebeuren. Zelf wil Van Gaal niet reageren op de kwestie.