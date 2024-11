Paris Saint-Germain dankt Dembélé en neemt afstand van AS Monaco

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een zuinige zege geboekt in de Ligue 1. De hoofdstedelingen scoorden al na vier minuten via Ousmane Dembélé, maar een doelpuntenfestijn bleef, ondanks een vrij vroege rode kaart bij RC Lens, uit: 1-0. Koploper PSG heeft nu zes punten meer dan naaste achtervolger AS Monaco en acht meer dan de nummer drie van de ranglijst, Lille OSC.

Bijzonderheden:

Bradley Barcola was na enkele minuten vertrokken achter de laatste lijn van Lens. De Frans international legde af op collega Dembélé, die bij de tweede paal binnenschoot: 1-0.

Lens hield in het vervolg van de eerste helft knap stand en wist de minimale achterstand ook mee te nemen naar de kleedkamers. Het plan van de Noord-Fransen viel vlak na rust echter uiteen, toen een harde tackle van Abdukodir Khusanov op Achraf Hakimi met rood werd bestraft.

Met een man meer op het veld voerde PSG de druk op en kreeg het mogelijkheden om het duel definitief te beslissen. Zo had Lee Kang-in de pech dat zijn schot net naast vloog, en verrichte Lens-goalie Brice Samba een fraaie redding om een treffer van Barcola te voorkomen.

PSG slaagde er niet in om de tweede van de avond te maken, al maakte dat tegen het gewonde Lens niet al te veel uit. Zodoende is PSG na tien Ligue 1-duels (acht zeges, twee remises) nog altijd ongeslagen in competitieverband.