Oranje op rapport: de twee slechtste spelers van Oranje krijgen een 2 en een 4

Maandag, 16 oktober 2023 om 22:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:58

Het Nederlands elftal heeft het cruciale EK-kwalificatieduel met Griekenland maandagavond in blessuretijd naar zich toegetrokken. Virgil van Dijk werd uiteindelijk de matchwinner door een strafschop te benutten, nadat Wout Weghorst voor rust vanaf elf meter faalde: 0-1. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

De rapportcijfers van Oranje tegen Griekenland.

Bart Verbruggen: 6,5

Koeman liet daags voor de kraker in Athene weten tevreden te zijn over het optreden van Verbruggen tegen Frankrijk. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat de jonge goalie maandagavond opnieuw de voorkeur kreeg boven Nick Olij en Andries Noppert. Tegen de uiterst defensieve Grieken werd Verbruggen nauwelijks getest, al toonde hij in de opbouw wel zijn meevoetballende kwaliteiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denzel Dumfries: 6,5

Dumfries wist zich dit kalenderjaar al veelvuldig te onderscheiden bij Oranje met zijn aanvalsdrang. De rechtsback van Internazionale kwam tegen Griekenland alleen zelden mee op, terwijl hij in defensief opzicht nauwelijks werd getest. In de blessuretijd toonde Dumfries toch zijn waarde nadat er een overtreding op hem werd gemaakt in het zestienmetergebied, waarna Van Dijk vanaf elf meter wél raak schoot.

Lutsharel Geertruida: 5

Geertruida kende een zwakke start in Athene door in het eerste kwartier slordig balverlies te lijden, waarna hij zijn eigen fout herstelde ten koste van een gele kaart. In het restant van het duel wisselde de verdediger goede verdedigende acties met mindere af. Zo was hij enkele keren te laat met doordekken, hetgeen resulteerde in lichte overtredingen.

Virgil van Dijk: 8

In een fase waarin Oranje de overhand had, won Van Dijk een strafschop voor zijn ploeg. De aanvoerder van het Nederlands elftal werd in het strafschopgebied van de Grieken naar de grond getrokken door Konstantinos Koulierakis. Met een ragfijne lange bal bood hij Steven Bergwijn op slag van rust ook een enorme kans om de ban voor Oranje te breken. In blessuretijd schoot de mandekker het Nederlands elftal in veilige haven door een strafschop te benutten.

Nathan Aké: 5,5

Doordat Griekenland voor rust aanvallend onmachtig was, hoefde Aké geen enkele keer in te grijpen. Vroeg in de tweede helft liet hij zich te kijk zetten in een sprintduel met Fotis Ioannidis, waarna de Griekse spits in het zijnet schoot.

Quilindschy Hartman: 7

Koeman kon na het puike optreden van Hartman tegen Frankrijk eigenlijk niet om de verdediger heen. Dat de Feyenoorder opnieuw een basisplaats kreeg, mocht dan ook geen verrassing heten. Als linker wingback speelde hij andermaal met veel vertrouwen en liet hij zichzelf zien in het aanvalsspel van Oranje.

Mats Wieffer: 6,5

Koeman koos tegen Griekenland voor Wieffer in plaats van Marten de Roon. De controleur speelde een verdienstelijke eerste helft door aanspeelbaar te zijn, ballen op te eisen en het spel snel te verleggen. De middenvelder van Feyenoord moest de strijd tien minuten voor tijd geblesseerd staken.

Tijjani Reijnders: 7,5

Koeman was in aanloop naar het duel met Griekenland terecht lyrisch over het optreden van Reijnders tegen Frankrijk. De middenvelder zorgde maandagavond voor het eerste gevaar met schoten van afstand. Met zijn loopacties in de diepte en secure passing ontpopte hij zich net als vrijdag tot dirigent van Oranje.

Xavi Simons: 5

Doordat Simons wekelijks uitblinkt bij RB Leipzig mag van hem worden verwacht dat hij het Nederlands elftal ondanks zijn jonge leeftijd ook bij de hand neemt. Alhoewel Oranje de betere ploeg was, slaagde Simons er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Dat creatieveling na ruim een uur spelen al gewisseld werd voor Joey Veerman zegt eigenlijk genoeg.

Steven Bergwijn: 4

Bergwijn kreeg verrassend de voorkeur boven Donyell Malen, omdat hij in de ogen van Koeman beter ‘tussen de linies kan spelen’. De aanvaller van Ajax speelde echter een onzichtbare eerste helft, al kreeg hij vlak voor rust wel een kans om de score te openen. De Griekse doelman Odisseas Vlachodimos had alleen een antwoord op zijn inzet in de korte hoek. Direct na rust liet Bergwijn opnieuw na om Nederland op voorsprong te schieten. De Ajacied dacht te profiteren van een fout in de opbouw van de Grieken, maar weer kwam Vlachodimos als winnaar uit de strijd.

Wout Weghorst: 2

Als aanvalsleider van Oranje nam Weghorst zijn verantwoordelijkheid door achter de bal te gaan staan bij de door Van Dijk gewonnen strafschop. De spits faalde vanaf elf meter echter hopeloos door de penalty uiterst zwak in te schieten. Weghorst leverde in het vervolg van het duel zijn defensieve arbeid, maar werd na een uur spelen gewisseld voor debutant Brian Brobbey.