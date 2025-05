International Nederlands elftal landt in privéjet om miljoenentransfer af te ronden

Jeremie Frimpong is dinsdag in Engeland gearriveerd om zijn miljoenentransfer naar Liverpool af te ronden. De van Bayer Leverkusen afkomstige rechtspoot gebruikte een privéjet voor de reis richting de kampioen uit het noordwesten, zo blijkt uit beelden van Sky Sports.

De intentie van Liverpool en Frimpong is om de transfer op korte termijn af te ronden. Volgens bovengenoemd medium legt Liverpool in totaal 35 miljoen euro, het bedrag van de ontsnappingsclausule in het contract van Frimpong in Leverkusen, neer voor de Oranje-international.

Frimpong tekent, als de medische keuring geen problemen aan het licht brengt, een vijfjarig contract bij Liverpool. Op Anfield wordt hij collega van mede-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Arne Slot is zijn nieuwe manager.

Frimpong is de beoogde opvolger van Trent Alexander-Arnold bij Liverpool. De Engelsman, die zondag op emotionele wijze afscheid nam van de supporters, vertrekt zo goed als zeker naar Real Madrid.

Liverpool is tevens druk bezig met de komst van Florian Wirtz, een ploeggenoot van Frimpong bij Leverkusen. The Reds leggen naar verluidt een recordbedrag van 150 miljoen euro neer voor de aanvallende middenvelder. Slot lijkt daarnaast bezig te zijn met het aantrekken van Milos Kerkez, die een sterk seizoen doormaakte bij Bournemouth.

Frimpong kwam eerder uit voor Manchester City en Celtic, maar brak pas echt door in de Bundesliga. De twaalfvoudig international van het Nederlands elftal staat op 190 officiële wedstrijden namens Leverkusen, waarin hij 30 doelpunten en 44 assists produceerde.

De onvermoeibare winger veroverde met Leverkusen in 2024 de Duitse dubbel door zowel de Bundesliga als de DFB-Pokal te winnen. De Europa League-finale tegen Atalanta ging dat seizoen verloren. Dit seizoen ging de landstitel naar Bayern München en de beker was voor VfB Stuttgart.