Mossou: ‘In Nederland hebben we niet door dat hij absolute buitencategorie is’

Sjoerd Mossou is zwaar onder de indruk van Bart Verbruggen, zo vertelt de journalist bij het ESPN-programma De Voetbalkantine. Mossou verbaast zich over de manier waarop er in Nederland naar de doelman van Brighton & Hove Albion wordt gekeken en noemt hem 'absolute buitencategorie'.

Robert Maaskant oppert bij het programma dat dankzij Verbruggen 'het keepersprobleem in Nederland voor de komende twintig jaar is opgelost'. "Dat geloof ik wel", sluit Mossou zich aan.

"Je weet natuurlijk nooit hoe het met een carrière gaat", plaatst de Algemeen Dagblad-journalist een kanttekening. "Maar ik heb nog steeds de indruk dat mensen in Nederland niet in de gaten hebben dat dit echt buiten- buitencategorie is."

"Hij is nog een stuk beter dan Bijlow", gaat Mossou verder. "Bijlow is een geweldige keeper, even los van al dat blessuregedoe. Tuurlijk is dat een hartstikke goede keeper en Flekken is ook een hartstikke goede keeper. Maar Verbruggen heeft gewoon alles. Alles."

"Hij heeft lengte, met de voeten, de reflexen. Wat nu een beetje de discussie blijft, is dat mensen zeggen: 'Hij keept slechts om en om bij Brighton.' Maar dat is een bewuste keuze van Brighton geweest, om een keeper die van België naar de Premier League komt, in plaats van 50 wedstrijden, eerst maar eens 25 à 30 wedstrijden te geven."

"Volgend jaar wordt Verbruggen gewoon eerste keeper, als hij niet verkocht wordt aan een veel grotere club, want dat sluit ik ook niet uit", vervolgt Mossou. "Ik vind het soms ongelofelijk dat mensen zo verbaasd over hem zijn, in België is niemand verbaasd. Maar het is eigenlijk de ideale keeper."

Verbruggen staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij the Seagulls, die hem voor twintig miljoen euro overnamen van Anderlecht. Onder trainer Roberto De Zerbi staat hij zijn plekje onder de lat normaliter om de week af aan concurrent Jason Steele. De laatste vier wedstrijden van Brighton werden echter allemaal door Verbruggen gekeept.

