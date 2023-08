Opvallend: Ajax bereikt achter rug van miskoop om akkoord met nieuwe club

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 09:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:57

Ajax heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Chivas de Guadalajara over de transfer van Jorge Sánchez, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Het is nu aan de rechtsback zelf om te bepalen of hij wil vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Ajax kan vier miljoen euro plus een doorverkooppercentage vangen voor de miskoop.

Sánchez werd vorig jaar zomer op het laatste moment aan de selectie van Ajax toegevoegd. De Mexicaan geldt met een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro als een van de duurste rechtsbacks uit de clubhistorie, maar kon het in zijn eerste seizoen totaal niet waarmaken. Hij wist de concurrentiestrijd niet te winnen van Devyne Rensch en lijkt een jaar na zijn komst alweer op weg naar de uitgang.

Ajax heeft namelijk via een tussenpersoon een akkoord bereikt met Chivas de Guadalajara over de transfer van de Mexicaan. De Amsterdammers kunnen vier miljoen euro incasseren inclusief een doorverkooppercentage van tien procent. Het is nog niet bekend of Sánchez direct wordt verkocht of dat hij wordt verhuurd met een verplichte optie tot koop. De rechtervleugelverdediger heeft een contract tot medio 2026 bij Ajax.

Verweij noemt het 'opvallend' dat Ajax, zonder medeweten van Sánchez, via een tussenpersoon een deal sluit met een club. Ook noemt de clubwatcher het 'bijzonder' dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat de speler graag ziet vertrekken. Als redenen noemt Verweij de gewonnen Gold Cup met Mexico, waar Sánchez basisspeler was, en de dun bezette rechtsbackpositie bij Ajax. De back lijkt er bovendien op gebrand om zijn kans te grijpen onder Maurice Steijn.