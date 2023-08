Opmerkelijk: hockeyclub bevestigt uitgaande miljoenentransfer van Feyenoorder

Maandag, 21 augustus 2023 om 12:15 • Wessel Antes • Laatste update: 13:10

Marcus Pedersen gaat Feyenoord definitief verlaten voor Sassuolo, zo blijkt uit een bericht dat HC ’s Hertogenbosch Dames 1 deelt via Instagram over zijn vriendin en hockeyster Noor Omrani. “We gaan je missen heldin. Op naar mooie plannen en fantastische avonturen in Italië met Marcus Pedersen. Buon divertimento (Veel plezier, red.)!” Opmerkelijk genoeg hebben de Rotterdammers zelf nog geen melding gemaakt van de uitgaande transfer, die al even in de lucht hangt. Het bericht op de Instagram-pagina van het dameselftal is inmiddels verwijderd.