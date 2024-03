Mogelijk geen miljoenen voor Feyenoord: ‘Pedersen stap dichter bij terugkeer’

Marcus Pedersen is afgelopen weekend een stap dichter bij een terugkeer naar Feyenoord gekomen. De 23-jarige rechtsback uit Noorwegen, die dit seizoen op huurbasis speelt voor Sassuolo, ging met zijn club met 1-0 onderuit op bezoek bij directe concurrent Hellas Verona. Laagvlieger Cagliari wist te winnen bij Empoli (0-1), waardoor Pedersen en Sassuolo momenteel onder de degradatiestreep staan en een terugkeer naar De Kuip lonkt.

In een eerder stadium deelde 1908.nl al alle details rondom de transfer van Pedersen naar Sassuolo. De Italianen huren de 21-voudig international tot het einde van het seizoen, met een verplichte optie tot koop van 6 miljoen euro, exclusief variabelen. Er zit echter een cruciaal addertje onder het gras: indien Sassuolo degradeert, gaat een definitieve transfer van Pedersen niet door.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Momenteel kan Feyenoord dus wuiven naar de miljoenen voor Pedersen, daar Sassuolo na afgelopen weekend de negentiende plaats bezet in de Serie A. In de resterende elf duels moeten i Neroverdi nog twee plekken stijgen op de ranglijst om degradatie naar de Serie B te voorkomen. Alleen dan blijft Pedersen voor Sassuolo spelen.

Als Sassuolo afdaalt naar het tweede niveau van Italië, keert Pedersen terug naar Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord ligt de rechtspoot in dat geval nog tot medio 2026 vast. Of Pedersen nog een toekomst heeft bij Feyenoord onder trainer Arne Slot zal dan moeten blijken. Wel is hij nog altijd samen met zijn Nederlandse vriendin en hockeyster Noor Omrani. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 6,5 miljoen euro.

Na een lastig begin bij Sassuolo is Pedersen inmiddels basisspeler in de Serie A. De teller staat momenteel op 1.527 minuten, verdeeld over 26 officiële optredens in Italië. Daarin was Pedersen goed voor twee assists. Slechts in twee duels die Sassuolo dit seizoen speelde kwam de Noor niet in actie.

Feyenoord haalde Pedersen in de zomer van 2021 naar Nederland toe. De pijlsnelle vleugelverdediger, die ook op de linkerflank uit de voeten kan, werd voor 2 miljoen euro overgenomen van Molde FK. In de twee seizoenen die Pedersen onder Slot speelde, kon hij bijna altijd rekenen op een basisplaats.

Pedersen speelde tot dusver 88 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 7 assists. Met de Rotterdammers wist hij in het seizoen 2022/23 beslag te leggen op het landskampioenschap in de Eredivisie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties