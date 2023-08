Slot spreekt niet over transfers, maar kondigt terugkeer sleutelspeler aan

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 15:13 • Wessel Antes

Arne Slot verwacht dat Gernot Trauner komende zondag inzetbaar is tijdens de stadsderby tussen Sparta en Feyenoord, zo zegt de trainer van de regerend landskampioen vrijdagmiddag tijdens de voorbereidende persconferentie op het uitduel in Spangen. De technische staf van Feyenoord neemt in de komende dagen het besluit of de 31-jarige Oostenrijker kan starten tegen Sparta. Trauner is al sinds april uit de roulatie met een knieblessure. Nu Marcus Pedersen naar Sassuolo lijkt te vertrekken is zijn terugkeer een flinke opsteker voor Slot.

Trauner heeft de groepstrainingen deze week goed doorstaan, waardoor hij in ieder geval deel kan uitmaken van de wedstrijdselectie van Feyenoord. “Ik verwacht dat Gernot bij de selectie zal zitten zondag”, aldus Slot. “Hij heeft twee weken meegetraind. Als hij er zaterdag ook goed doorheen komt, zal hij bij selectie zitten. Of hij fit genoeg is om te starten, moeten we beoordelen met elkaar.”

Door het naderende vertrek van Pedersen en de schorsing van Bart Nieuwkoop lijkt het erop dat Lutsharel Geertruida als rechtsback gaat aantreden tegen Sparta, de club waar hij tussen 2009 en 2012 in de jeugdopleiding speelde. Toch wil Slot niet onthullen of Pedersen zondag nog bij de wedstrijdselectie zit. “Pedersen is nog niet definitief weg, maar het is duidelijk dat er wat zaken rondom hem spelen. Ik heb hem vanmorgen nog gezien op het trainingscomplex.” Indien Geertruida op de rechtsbackpositie start, komt er centraal achterin een plek vrij voor Trauner of Thomas Beelen. Laatstgenoemde viel in het thuisduel met Fortuna Sittard (0-0) afgelopen zondag uitstekend in.

Ook Slot is tevreden over de inbreng van Beelen. “Hij heeft in de afgelopen wedstrijd met zijn invalbeurt aangetoond dat het talent dat ze zagen bij Zwolle, ook in deze zestig minuten bevestigd is. Talent heeft vaak meer dan één wedstrijd nodig om te bevestigen dat wij dat goed hebben gezien, maar hij kan met een heel goed gevoel terugkijken op die wedstrijd.” Mogelijk komt er zondag op Het Kasteel weer een plek op de bank vrij voor Neraysho Kasanwirjo. De Amsterdammer werd tegen Fortuna niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Slot.