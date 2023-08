Onduidelijkheid over transfersom Pedersen: Fabrizio Romano verwijdert tweet

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 10:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Er is onduidelijkheid ontstaan over de transfersom van Marcus Pedersen, die op het punt staat om de overstap te maken van Feyenoord naar Sassuolo. Waar eerder werd gerept over een huurconstructie met speciale clausule, lijkt het nu toch te gaan om een permanente deal. Transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft een tweet over een huurdeal verwijderd.

In eerste instantie meldde Romano dat Pedersen een definitieve transfer zou maken. Later werd dat gecorrigeerd naar een huurdeal, die pas zou worden omgezet in een permanente overgang als Pedersen in minstens twintig Serie A-wedstrijden 45 minuten zou spelen of als Sassuolo degradatie zou weten te voorkomen. Van die laatste constructie lijkt Romano nu terug te komen.

De Italiaan heeft zijn tweet namelijk verwijderd en stelt dat Sassuolo acht miljoen euro betaalt voor de diensten van Pedersen. Feyenoord lijkt dus niet afhankelijk van constructies en voorwaarden en laat de kassa gegarandeerd rinkelen. Verwacht wordt dat Pedersen vrijdag of zaterdag zijn medische keuring ondergaat, waarna hij een meerjarig contract tekent bij de nummer dertien van het afgelopen Serie A-seizoen.

Een transfer van de Noorse rechtsback hing al enige tijd in de lucht. Lang leek het erop dat Torino met de 18-voudig international aan de haal ging, maar de afgelopen dagen werd Sassuolo een steeds concretere optie voor Pedersen. Nu is een transfer naar de laatstgenoemde club dus zo goed als rond. Feyenoord heeft met Bart Nieuwkoop al een vervanger gestrikt, al kreeg hij bij zijn terugkeer in De Kuip een rode kaart gepresenteerd.