Ongeloof nadat Veerman naam van ploeggenoot verkeerd spelt: ‘Dit kan echt niet’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 07:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:12

Joey Veerman en Wout Weghorst krijgen in een video-item van OnsOranje de opdracht om hun Oranje Fantasy Player samen te stellen. Dit doen zij aan de hand van posities (keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en vrije keuze) en bepaalde kwaliteiten (schot, techniek, snelheid, fysiek en koppen).

Zo kiezen zij bij de kaarten ‘creativiteit’ en middenvelder’ voor Rafael van der Vaart. Bij 'verdediger’ en ‘snelheid’ selecteert het duo Denzel Dumfries. Veerman schrijft vervolgens opvallend genoeg de naam van de rechtsback van Oranje verkeerd. De middenvelder van PSV is ervan overtuigd dat zijn ploeggenoot Denzel Dumphries heet.

"Schrijf ik het nou verkeerd of niet?", vraagt Veerman zich af op het moment dat hij Dumpfries op het bord krabbelt. Weghorst is vol ongeloof en kan een lach niet onderdrukken. "Is het Dumfries of Dumpfries? Ik weet het niet eens", vraagt Veerman vervolgens nog eens. “Dit kan echt niet”, geeft Weghorst lachend aan, waarop Veerman reageert: “Sorry Denzel!”