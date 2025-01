Olympique Lyon houdt 10 miljoen broodnodige euro's over aan verkoop van UEFA-recordhouder

Olympique Lyon heeft donderdagavond melding gemaakt van de verkoop van Gift Orban. De Nigeriaanse spits verkast naar TSG Hoffenheim, tekent daar tot medio 2029 en levert Lyon zeer welkome miljoenen op.

Lyon kampt met een schuld van ruim 500 miljoen euro, wat de club vorig jaar op een inkomend transferverbod voor deze periode en voorwaardelijke degradatie naar de Ligue 2 opleverde.

Om degradatie te voorkomen moet Lyon zijn financiële situatie te verbeteren en dus zal de transfer van Orban naar alle waarschijnlijkheid niet de laatste zijn in deze winterse transferperiode. Zo geniet Corentin Tolisso nadrukkelijke interesse van Brighton & Hove Albion.

Orban levert Lyon een vaste transfersom van negen miljoen euro op. Via bonussen kunnen les Gones nog eens drie miljoen euro bijschrijven. Eén van die drie miljoen is gegarandeerd, meldt Lyon, dat ook nog eens 7,5 procent doorverkooppercentage heeft bedongen.

Orban speelde pas sinds het begin van het huidige seizoen voor Lyon, dat zo'n vijftien miljoen euro overmaakte naar KAA Gent. De 22-jarige Nigeriaan ging voortvarend van start en maakte twee treffers in het spectaculaire duel met RC Strasbourg (4-3 winst).

Mede door blessureleed bleef het echter bij die twee treffers. Een teleurstellend aantal, daar hij voor Gent liefst 32 keer scoorde in 52 wedstrijden voor de Buffalo's.

Orban maakte drie van zijn treffers voor Gent op 16 maart 2023. In het Europa League-duel met Istanbul Basaksehir had hij slechts 3 minuten en 25 seconden nodig om een hattrick te maken. Nooit eerder maakte een speler in een UEFA-competitie zo snel een hattrick. Dat record staat nog steeds.

Bij Hoffenheim zal men hopen dat Orban zijn Gent-vorm hervindt. Die Kraichgauer, die de afgelopen jaren vooral in de subtop meededen, staan nu slechts vijftiende. Het gat naar nummer zestien FC Heidenheim, dat op een play-off-plek staat, bedraagt slechts vier punten.