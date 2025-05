Henk Spaan is blij met de noodroep van Wesley Sneijder in De Telegraaf. De oud-middenvelder roept trainer Ajax-trainer Francesco Farioli op om zijn elftal op minstens vijf plaatsen te wijzigen, om zo PSV voor te blijven in de titelrace in de Eredivisie.

Sneijder pleit voor ingrijpende veranderingen in de startopstelling van Ajax. ''Het roer moet om en snel ook. Dit werkt niet meer. En als je niet scoort, dan kun je ook niet winnen. Ajax heeft twee zeges nodig om kampioen te worden, dus moet je spelers opstellen die creatief zijn en doelpunten kunnen maken.''

In alle linies wil de analist andere namen zien. ''Mika Godts erin, Kian Fitz-Jim laten spelen en een keuze maken tussen Jordan Henderson en Davy Klaassen”, luidt het devies.

Sneijder deed eenzelfde oproep maandag in Rondo, dat voor de verandering een keer was bekeken door Spaan. ''Om uiteenlopende redenen kijk ik zelden naar Rondo. Doorslaggevend is dat ik liever een boek lees.''

''Gisteren (maandag, red.) had ik een boek uit, dus keek ik weer eens naar Rondo. Volgens Van Basten wordt Ajax kampioen. Op mijn zestiende was ik even tegendraads als Marco nu'', duidt de columnist de soms grillige oud-aanvaller van onder meer Ajax en AC Milan.

''Tot mijn nog grotere verbazing pleitte Sneijder voor Fitz-Jim'', gaat Spaan verder met zijn bijdrage. ''We waren het denk ik voor het eerst honderd procent met elkaar eens. Elke minuut dat Fitz-Jim niet voor Ajax speelt, is een verloren minuut, vind ik. En nu Wes ook, zo bleek.''

''Maak die man assistent voor de laatste twee wedstrijden'', geeft Spaan tot slot en enigszins met een kwinkslag mee aan Farioli.