Nieuwe clausule duikt op in contract Simons: PSV mag nog hopen op transfersom

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 13:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:10

PSV mag door een bijzondere constructie in het contract van Xavi Simons toch nog hopen op een transfersom voor het twintigjarige talent, zo meldt L’Équipe. Indien Paris Saint-Germain hem voor een bepaalde datum verkoopt, gaat de volledige transfersom naar de Eindhovenaren.

Het doorgaans goed ingevoerde medium meldt dat er een clausule in het contract staat sinds Simons terugkeerde in Parijs. Als PSG voor een bepaalde datum - die volgens de Franse krant nog niet is bereikt - wordt verkocht, ontvangt PSV de transfersom.

Simons liet PSV afgelopen zomer al na één seizoen achter zich. De Eindhovenaren moesten met lede ogen toezien hoe de twintigjarige middenvelder koos voor een terugkeer bij zijn oude werkgever Paris Saint-Germain. Door een speciale clausule in zijn contract betaalde de Franse topclubs slechts zes miljoen euro voor Simons' terugkeer.

PSG verhuurde Simons direct door aan RB Leipzig, dat geen optie tot koop bedong. De rechtspoot kende een ijzersterke start in Duitsland. In de Bundesliga was hij al goed voor drie goals en vier assists in zeven duels.

Het kan voor les Parisiens reden zijn om Simons voor een flink bedrag te verkopen, al lijkt de bijzondere clausule waar L’Équipe melding van maakt dit voorlopig tegen te houden. Een vroegtijdig vertrek bij PSG lijkt bovendien ook niet nodig, daar hij nog tot medio 2027 onder contract ligt in Parijs.

Zijn huurperiode bij Leipzig kan volgens BILD bovendien verlengd worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo zouden die Roten Bullen zich wel moeten kwalificeren voor de Champions League en moet Simons een soortgelijke speeltijd als nu krijgen.