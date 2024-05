Nieuw onderzoek toont schokkend aantal spelers dat verslaafd is aan snus

628 voetballers uit de Premier League, Championship, League One, League Two en 51 voetbalsters uit de Woman’s Super League hebben deelgenomen aan een onderzoek naar het gebruik van snus, nicotinezakjes of allebei. Uit een onderzoek van de Loughborough University, uitgevoerd in opdracht van de Professional Footballers’ Association (PFA), blijkt dat ongeveer één op de vijf spelers in Engeland deze middelen hebben gebruikt, daarbij tonen één op de tien spelers verslavingsverschijnselen aan.

Snus vindt zijn oorsprong uit Zweden en is een tabaksproduct dat de gebruiker onder zijn bovenlip kan stoppen. Nicotinezakjes worden evenals onder de lip gestopt, maar bevatten geen tabak, in tegenstelling tot snus. In plaats daarvan zijn nicotinezakjes voorzien van smaakstoffen.

Door de opkomst van snus in het dagelijkse Engelse leven, is het onderzoek naar de profvoetballers in Engeland geïnitieerd. De onderzoekers ondervroegen 628 mannelijke voetballers. 42% van de mannelijke voetballers gaf aan in het verleden snus of nicotinezakjes te hebben gebruikt, terwijl 18% van de ondervraagden aangaf dit nog steeds te doen. Het rapport stelt tevens dat het verwacht dat de werkelijke gebruikscijfers nog hoger zullen zijn.

???? ???????? ?????? ???? ???????????????????????? ???????????????? A first-of-its-kind study by the PFA and Loughborough University. All you need to know ?? — Professional Footballers’ Association (@PFA) May 29, 2024

Bij de vrouwen zijn 51 speelsters ondervraagd, daar ligt het percentage op 39% die het al eens gebruikt hebben en 22% geeft aan op het moment snus of nicotinezakjes te gebruiken. Van de mannelijke gebruikers gaf meer dan de helft van de ondervraagden aan te willen stoppen in de aankomende 12 maanden.

De ondervraagde spelers gaven aan dat ze snus of nicotinezakjes gebruikten om te ontspannen na een training of wedstrijd. Hierbij werd er vaker gebruik gemaakt van nicotinezakjes dan snus, volgens het rapport.

53% van de mannelijke gebruikers in de top vier competities van Engeland toonden elementen van nicotineafhankelijkheid aan, terwijl dat percentage bij de vrouwelijke voetbalsters op 73% ligt.

Het gebruik van, met name snus, is niet gezond en de resultaten hebben in Engeland de nodige discussies gestart. Het gebruik van snus kan negatieve fysieke gevolgen hebben, daar het een verhoogd risico kan geven op slokdarm- en alvleesklierkanker. Daarnaast is snus in Engeland niet legaal verkrijgbaar, terwijl tabaksvrije nicotinezakjes wel legaal te koop zijn.

De meerderheid van de ondervraagden gaf aan geen eerdere informatie te hebben ontvangen over de potentiële fysieke gevaren die de substanties met zich mee kunnen dragen. Bij de mannen ligt dit percentage op 58%, terwijl bij de vrouwen 86% aangaf geen informatie te hebben ontvangen over de mogelijke bijwerkingen.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de Engelse voetbalclubs nog flinke stappen kunnen zetten in het bewust maken van de mogelijke gevolgen bij het nemen van de substanties. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om welzijns- en beschermingsprogramma’s te starten en om kennis uit te wisselen met de clubs en medische staf omtrent het gebruik van snus.

