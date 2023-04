Newcastle sloopt Tottenham Hotspur en kan Champions League-voetbal ruiken

Zondag, 23 april 2023 om 16:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:57

Newcastle United heeft zondagmiddag een absolute droommiddag beleefd. De ploeg van manager Eddie Howe leidde al binnen twintig minuten met 5-0 tegen Tottenham Hotspur. Uiteindelijk nam Newcastle zijn voet enigszins van het gaspedaal en eindigde het duel in 6-1. Daarmee bleef voor Tottenham een evenaring van zijn grootste Premier League-nederlaag aller tijden nét bespaard. In 1996 werd het 7-1, toen ook tegen Newcastle. Door de zege neemt de ploeg van Howe de derde plaats voorlopig over van Manchester United en lijkt het Champions League-kwalificatie bijna niet meer te kunnen ontgaan. Tottenham lijkt het miljardenbal te moeten vergeten.

Al na 63 seconden was het raak voor Newcastle. Hugo Lloris kon een schot van Joelinton niet goed wegwerken, waarna Jacob Murphy er als de kippen bij was: 1-0. De droomstart van the Magpies werd al na vijf minuten een stuk mooier. Dit keer liep Joelinton weg uit de rug van Pedro Porro, omspeelde hij Lloris en was het afronden een koud kunstje: 2-0. Newcastle bleef doordrukken en via de tweede van de middag van Murphy stond het haast ongekend snel 3-0. Murphy beproefde dit keer zijn geluk van afstand en liet Lloris kansloos.

???????????? voor Spurs! ?? Newcastle United maakt gehakt van Tottenham. Na 9 minuten staat het al 3-0 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Ha4D4Mm00D — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 23, 2023

In minuut achttien stond het alweer 4-0. Een diepe bal was precies op maat voor Isak: Lloris moest andermaal kansloos toekijken. De 5-0 viel ook van de voet van Isak. Ook dit keer viel zijn schot in de verre hoek binnen. Na de vijfde treffer liep het tempo wat terug, al kregen Sean Longstaff en Joe Willock mogelijkheden om nog voor rust de zesde binnen te prikken. Aan de kant van Tottenham werd Harry Kane dreigend, maar een doelpunt voor rust voor de clubtopscorer aller tijden zat er niet in.

Een kleine vijf minuten na rust was het alsnog raak voor Kane. De spits liet zijn klasse zien door de verdediging van Newcastle behendig uit te spelen en de verre hoek te vinden: 5-1. Het was echter duidelijk dat de Londenaren geen schijn van kans meer maakten op een resultaat in Newcastle. De thuisploeg was iets minder scherp dan in de eerste helft, maar zette met regelmaat gevaarlijke aanvallen op.

Zo slaagde Dan Burn er net niet in het doel te vinden. Heung-min Son zette daar een fraaie dribbel tegenover, maar het schot van de Zuid-Koreaan kon net op tijd geblokkeerd worden door de defensie van de gastheren. In minuut 67 was het aan de andere kant wel raak. Callum Wilson kreeg de bal met het nodige geluk voor zijn voeten en pakte het cadeautje dankbaar uit: 6-1. Na die treffer verdwenen de aanvallende intenties bij de ploegen, al was Newcastle enkele keren alsnog dicht bij de 7-1. Die treffer zou echter niet meer vallen.