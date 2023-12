Nederlandse kranten fileren Ajax: ‘Zij hebben de club naar de haaien geholpen’

De bekerblamage van Ajax tegen USV Hercules (3-2), de nummer tien van de Derde Divisie A, houdt de Nederlandse media flink bezig. De ochtendkranten kunnen nauwelijks geloven wat er zich donderdagavond in Utrecht heeft afgespeeld. Doelpunten van amateurs Tim Pieters (2x) en Mats Grotenbreg deden de Nederlandse recordkampioen in Stadion Galgenwaard de das om, wat zorgde voor een nieuw huzarenstukje aan Nederlandse voetbalgeschiedenis.

‘Griekse tragedie’ kopt het Algemeen Dagblad, doelend op de namen van beide clubs. “Hercules, de underdog in de Griekse heldenstrijd, doet het onmogelijke: het grote Ajax uit de beker knikkeren. De Ajacieden zitten vol frustratie, de amateurs feesten de hele nacht door.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens de ochtendkrant was de wedstrijd in Utrecht typerend voor het gitzwarte kalenderjaar 2023, waarin Ajax de ene na de andere flater sloeg. “In de laatste wedstrijd van het toch al abominabele jaar 2023 vond Ajax zichzelf terug in een kletsnat Galgenwaard, waar het glibberde in een modderpoel van ellende. Tegen Hercules, een club uit Utrecht met goedwillende amateurs die plots een zelden vertoond sportverhaal schreven.”

Meerdere zomeraanwinsten moeten het ontgelden in de analyse van journalist Nik Kok, die de honneurs waarnam bij afwezigheid van clubwatcher Johan Inan. “De peperdure Argentijn Gastón Ávila had zich laten uitspelen door Jordi Paulina, alsof hij niet de peperdure linksback was die deze zomer voor twaalf miljoen euro was overgenomen van het Belgische Antwerp. Ook tegen Hercules konden Georges Mikautadze en Josip Sutalo niet overtuigen.”

Niet alleen de selectie schuldig

De Telegraaf houdt naast de spelers ook de clubleiding van Ajax verantwoordelijk voor de bekerblamage in Utrecht. “Mensen zonder voetbalverstand en Ajax-dna hebben de club naar de haaien geholpen”, zo luidt de conclusie van journalist Mike Verweij na de historische avond.

“Als elk nadeel daadwerkelijk zijn voordeel heeft, zoals clublegende Johan Cruijff geregeld zei, dan is het positieve van de historische bekerblamage van Ajax tegen derdedivisionist USV Hercules (3-2) dat de club niet dieper kan zakken. En mogelijk ook dat degenen die de club in chaos met een hoofdletter C hebben gestort eindelijk eens ter verantwoording worden geroepen (lees: het veld moeten ruimen).”

Volgens Verweij is de nederlaag tegen Hercules typerend voor alles wat er in Amsterdam de afgelopen twee jaar mis is gegaan. “Tegen de voetbaldreumes, die alle lof voor de stunt verdient, kwam pijnlijk aan het licht hoezeer mensen zonder voetbalverstand en Ajax-dna de club te gronde hebben gericht.”

De journalist stelt dat Ajax vooral ‘naar de haaien is geholpen’ na de aanstelling van Chief Sports Officer Maurits Hendriks. “Hij drukt de komst van de datageoriënteerde Sven Mislintat door en negeerde daarmee alarmerende signalen bij diens vorige clubs Arsenal, Borussia Dortmund en VfB Stuttgart.”

Terechte uitslag

Volgens De Volkskrant was de overwinning van Hercules volledig terecht. “Op de uitslag viel niets af te dingen. Ajax speelde traag, zonder overleg en naarmate het duel vorderde steeds slechter. Het woord wanprestatie dekt niet eens de helft van de lading. De wedstrijd was pure symboliek, als afsluiter van een desastreus jaar.”

Trouw vraagt zich af waar Ajax moet beginnen aan een wederopstanding. “Bij de Kroatische verdediger Josip Sutalo, die zich in de Domstad als Bambi op het ijs waande? Of de zestien miljoen euro kostende Georgiër Georges Mikautadze, die eindelijk een kans kreeg maar optrad als een soort circusvoetballer? Zo veel miljoenenaankopen, zo weinig kwaliteit.”

Buitenlandse media

Ook buiten de landsgrenzen is Ajax momenteel het absolute lachertje. In België schrijven de journalisten voornamelijk over Ávila, daar hij afgelopen zomer uit de Jupiler Pro League vertrok. De linkspoot ging opzichtig in de fout bij de 1-0 van Pieters. “Wat een afgang: Ajax in Nederlandse beker uitgeschakeld door amateurploeg, Ávila antiheld”, schrijft Het Laatste Nieuws.

“Gastón Ávila mocht nog eens opdraven vanaf het begin. En hoe. In negatieve zin dan, want de Argentijn liet zich kinderlijk te kijk zetten door Jordi Paulina. Niet dat zijn ploegmaten het veel beter deden. Een nieuwe ferme tik voor Ajax, dat een van z'n slechtste seizoenen in jaren beleeft. Het stond enkele maanden geleden nog op een degradatiepositie in de Eredivisie.”

Ook in Portugal is de ‘schandalige’ wanprestatie van Ajax niet onopgemerkt gebleven. “De giganten uit Amsterdam waren weer hoofdrolspelers van opnieuw een treurige mijlpaal in een seizoen om snel te vergeten”, aldus A Bola.

Het Engelse BBC schrijft over een van de grootste dieptepunten in de clubhistorie van Ajax. Verder is de nederlaag van de Amsterdamse recordkampioen op vrijwel ieder toonaangevend medium in Groot-Brittannië terug te vinden. Daarbij worden ook de 23 punten die Ajax achterstaat op PSV in de Eredivisie benoemd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties