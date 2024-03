NEC maakt er vijf tegen zÃ©Ã©r armoedig FC Volendam en staat gelijk met Ajax

NEC maakt er vijf tegen zéér armoedig FC Volendam en staat gelijk met Ajax

NEC heeft zijn midweekse bekertriomf een passend gevolg gegeven in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer was met 2-5 te sterk voor FC Volendam en stijgt naar een voorlopige zesde plaats. De Nijmegenaren staan nu in punten gelijk (36) met nummer vijf Ajax. Doelpuntenmakers aan Nijmeegse zijde waren Sontje Hansen, Kodai Sano, Sylla Sow, Rober González en Lars Olden Larsen. NEC, dat zich dinsdag plaatste voor de bekerfinale, kent een uitstekende periode. Dat geldt niet voor Volendam, dat met dertien punten laatste staat en degradatiekandidaat nummer één is.

Bij Volendam ontbreken spelers als Xavier Mbuyamba, Calvin Twigt, Oscar Buur en Luke Le Roux nog altijd. Robert Mühren moest het doen met een plek op de bank. Vivaldo Semedo vormde het spitsenkoppel met Bilal Ould-Chikh. Aan de kant van NEC begonnen Koki Ogawa, Tjaronn Chery en González wegens pijntjes op de bank. Bram Nuytinck ontbrak wegens een liesblessure, waardoor Calvin Verdonk naar het centrum schoof. Onder meer Youri Baas, Lasse Schöne en Yvandro Borges Sanches mochten het vanaf de aftrap laten zien.

Volendam ging in de openingsfase door een rollercoaster van emoties. Het Andere Oranje dacht via Semedo op voorsprong te komen, nadat de negentienjarige Portugees raak kopte uit een hoekschop. Arbiter Martijn Vos werd echter naar het VAR-scherm geroepen en keurde de treffer af wegens hinderlijk buitenspel van Zach Booth bij de kopbal van Semedo.

Volendam leek de teleurstelling nog niet helemaal verwerkt te hebben toen het een minuut later aan de andere kant wel raak was. Verdonk passte in op Baas, die kapte en stuitte op Mio Backhaus. De goalie werkte de bal naar de zijkant, maar dat was niet genoeg om Hansen het scoren te beletten: 0-1. Volendam kreeg ondanks die grote tegenslagen al snel de kans om de score gelijk te trekken, ware het niet dat Jasper Cillessen uitstekend redde op een kopbal van Damon Mirani.

Nog voor rust leidde een snelle aanval de volgende Nijmeegse treffer op. Via Schöne en Hansen kwam de bal terecht bij Sano, die zich ontdeed van zijn directe tegenstander en overtuigend raak schoot in de verre hoek: 0-2. Het ontbrak bij Volendam aan aanvallende intenties om het de bezoekers echt lastig te kunnen maken. Desondanks kwam de beresterke Semedo uit een hoekschop opnieuw tot een gevaarlijke kopbal, die dit keer net naast ging. NEC kende een mindere fase, maar kwam desondanks nog voor rust op 0-3. Een voorzet van Mees Hoedemakers werd simpel binnengelopen door Sow.

Er zat dus maar één ding op voor Volendam na rust: aanvallen. Uit de eerste de beste aanval was het raak. Ould-Chikh gaf goed mee aan Semedo, die Cillessen omspeelde en keurig afrondde. Ook bij deze treffer hing er een luchtje van buitenspel, maar daar bleek uiteindelijk geen sprake van te zijn: 1-3. Aan de andere kant kwam ook NEC dichtbij: Borges Sanches schoot met binnenkant voet tegen de paal.

Flinke tegenvaller voor Volendam was het uitvallen van Semedo, die zich na een tik op zijn knie liet vervangen door Mühren. Semedo was de meest dreigende man aan de kant van de Palingboeren. Ondanks die tegenslag bleef Volendam op zoek gaan naar de aansluitingstreffer, terwijl NEC het karwei op halve kracht probeerde af te maken.

Desondanks bleef NEC dreigend en had het via Borges Sanches op 1-4 kunnen komen. De Luxemburger stuitte van dichtbij op Backhaus. De vierde treffer viel alsnog via invaller González, die kinderlijk eenvoudig mocht binnenschieten. De één na laatste treffer van de avond kwam op naam van Booth, die na een fraaie dribbel knap afrondde: 2-4. Het slotakkoord werd gespeeld door Olden Larsen, die optimaal profiteerde van een rebound na een redding van Backhaus op een schot van Verdonk.

