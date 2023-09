NAC stelt na verloren duel met FC Emmen opvolger Peter Hyballa aan

Maandag, 25 september 2023 om 12:26 • Lars Capiau • Laatste update: 12:47

NAC Breda heeft Jean-Paul van Gastel aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Dat maken de Brabanders bekend via de clubkanalen. Van Gastel volgt de ontslagen Peter Hyballa op en tekent een contract tot het einde van het seizoen. NAC heeft tevens de optie om dat contract met nog eens twee jaar te verlengen.

Van Gastel was eerder acht jaar lang assistent-trainer bij Feyenoord, in de periode tussen 2011 en 2019. Daarna vertrok de geboren Bredanaar naar China, waar hij assistent-trainer en hoofdtrainer was bij Guangzhou R&F. "We zijn blij met de komst van Jean-Paul, omdat in de gesprekken met hem is komen vast te staan, dat hij voor ons de juiste man op de juiste plaats is’’, licht technisch directeur Peter Maas de keuze voor Van Gastel toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We zijn hiermee niet over één nacht ijs gegaan. Er is door beide partijen goed nagedacht over deze beslissing. En die beslissing voelt goed", vervolgt Maas. "Jean-Paul heeft bewezen zijn vak uitstekend te beheersen en is een man van de streek, van de stad zelfs. Het deed ons overigens goed te merken, hoe veel geschikte oefenmeesters interesse hadden in de vacature bij NAC. Wij hebben de overtuiging dat we de beste eruit gepikt hebben", besluit Maas. Van Gastel moet proberen om NAC uit het slop te trekken. Na de eerste zeven wedstrijden staat de ploeg op een zeer teleurstellende vijftiende plaats.

Het verloor de laatste drie wedstrijden van achtereenvolgend Roda JC Kerkrade (1-3), VVV Venlo (3-1) en FC Emmen (1-3). De laatste driepunter dateert uit de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Willem II, toen nog onder leiding van Hyballa. De Duitser werd echter ontslagen op grond van andere dan sportieve redenen. "Vanuit mensen op de werkvloer werd de situatie regelmatig als 'onveilig' gevoeld", verklaarde NAC toentertijd zijn ontslag. Hyballa werd als 'maniakaal' omschreven door Voetbal International. Zo zou hij een deel van zijn spelersgroep 'spekkies' hebben genoemd.