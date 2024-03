NAC kondigt dag na opmerkelijke interviews vertrek Jean-Paul van Gastel aan

Jean-Paul van Gastel vertrekt na dit seizoen bij NAC Breda, zo maakt de club zaterdag bekend op de officiële kanalen. De trainer is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van de Keuken Kampioen Divisie-club, maar zal dus geen tweede jaargang aanblijven. Van Gastel, die beschikt over een aflopend contract, hoopt op termijn een avontuur in het buitenland aan te gaan.

Afgelopen dinsdag zijn NAC en de oefenmeester in een gesprek gezamenlijk tot het aanstaande vertrek gekomen. "Dat gebeurde nadat Van Gastel had aangegeven, zoals ook ten tijde van de winterstop in de lopende competitie, nog steeds voor een voetbalavontuur in het buitenland te willen gaan", valt te lezen op de website van de Bredanaars.

"Dit doe je liever pas als de competitie beslist is, maar we kunnen nu wel tijdig en gericht doorpakken", stelt technisch directeur Peter Maas. "En dat doen we in de wetenschap dat de trainer, zoals hij dat de afgelopen maanden ook heeft gedaan, gewoon keihard doorwerkt om tot op het laatst om promotie te blijven strijden."

Zo denkt Van Gastel er ook over. "Ik heb in de winterstop ook al gezegd; wat ik ook zelf van plan ben, ik blijf tot het einde van mijn contract alles geven om met NAC het hoogst mogelijke te bereiken. Dat verlang ik van mijn spelers en mijn staf ook."

Het nieuws volgt de dag na het duel tussen NAC en MVV. In eigen huis ging de formatie van Van Gastel met 1-2 onderuit door een laat doelpunt van Muhammet Tunahan Tasci. Na afloop van de wedstrijd gaven verdediger Boy Kemper en zijn trainer opmerkelijke interviews.

De 24-jarige Kemper sprak voor de camera van ESPN van een 'omzetting in de tweede helft', waarbij NAC 'met drie man ging opbouwen'. Daar wist Van Gastel even later niks van af. "Nee, we gingen niet met drie opbouwen. Nee, nee."

NAC is nog altijd in de race om een ticket te bemachtigen voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Na 32 wedstrijden heeft de Parel van het Zuiden 49 punten verzameld, wat momenteel de zevende plek oplevert. Die plaats zou aan het einde van de rit een play-off-ticket betekenen.

