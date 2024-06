Naast Jorrel Hato nog 2 Nederlandse kanshebbers op Golden Boy-award

Jorrel Hato (Ajax), Ruben van Bommel (AZ) en Ezechiel Banzuzi (OH Leuven) zijn in de race voor de Golden Boy-award. Naast Hato zijn ook Ajacieden Kristian Hlynsson en Carlos Forbs genomineerd. Yankuba Minteh (Feyenoord) en Oliver Braude (sc Heerenveen) maken eveneens kans op de prestigieuze prijs.

De Golden Boy-award is een prijs voor het grootste Europese voetbaltalent onder 21 jaar, die jaarlijks wordt uitgereikt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport. Het grootste talent wordt uiteindelijk gekozen door dertig journalisten van toonaangevende Europese voetbalmedia.

Rafael van der Vaart legde in 2003 beslag op de allereerste Golden Boy-award, waarna hij vijftien jaar moest wachten op een Nederlandse opvolger. Matthijs de Ligt streek als verdediger van Ajax in 2018 met de eer.

Drie Nederlanders maken kans om in de voetsporen van De Ligt en Van der Vaart te treden. Hato, Van Bommel en Banzuzi zijn opgenomen in de lijst met honderd kanshebbers. Ook Dean Huijsen, geboren in Amsterdam maar in het bezit van de Spaanse voetbalnationaliteit, vindt zijn naam terug op de lijst.

Jude Bellingham ging er in 2023 met de Golden Boy-award vandoor. Lamine Yamal (FC Barcelona), João Neves (Benfica), Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo (beiden Manchester United) en Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) lijken zijn meest realistische opvolgers. Ook voormalig PSV-huurling Sávio (inmiddels Girona) staat hoog geposteerd op de eerste lijst met honderd namen.

De voorlopige ranking gaat over de periode oktober 2023 tot mei 2024. Alleen spelers die in of na 2004 geboren zijn komen in aanmerking voor de Golden Boy-award van 2024. Gedurende het seizoen kan de top honderd nog veranderen.

Hato mag zich de hoogst gepositioneerde Nederlander en Eredivisionist noemen en bezet de twaalfde positie op de lijst. Hlynsson volgt op plek 30, vlak voor nummer 31 Minteh. Het gat met Van Bommel (74) en Banzuzi (75) is vervolgens groot, waarna Forbs (93) en Braude (94) onderaan de lijst te vinden zijn.

