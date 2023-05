‘Mourinho geeft jawoord aan Paris Saint-Germain op slechts één voorwaarde’

Woensdag, 31 mei 2023 om 17:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:50

Als José Mourinho woensdag de Europa League wint met AS Roma, zal de Portugees voor '110 procent zeker' de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain worden, zo meldt Paulo Vinicius Coelho (PVC) van UOL Esporte. Mocht het voor Roma in de finale tegen Sevilla onverhoopt misgaan, dan is de kans volgens de toonaangevende Braziliaanse journalist '80 procent' op een dienstverband van Mourinho in Parijs.

Al sinds begin mei is bekend dat PSG inzet op Mourinho als nieuwe trainer. De Qatari eigenaren hunkeren naar een eerste titel in de Champions League en zetten daarom in op een bewezen prijzenpakker. De komst van Josep Guardiola geldt als een 'onmogelijke droom'. De Catalaan heeft als manager van Manchester City een relatie met de Verenigde Arabische Emiraten, waar de clubeigenaar vandaan komt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mourinho won de Champions League tweemaal en is daarmee in dat verband de succesvolste trainer achter Zinédine Zidane (drie), Bob Paisley (drie) en Carlo Ancelotti (vier). Woensdag hoopt Mourinho de Europa League voor de tweede keer op zijn naam te schrijven, na de eerdere winst met Manchester United in 2017. Als het AS Roma lukt om Sevilla te verslaan, is voor Mourinho de cirkel rond en zal hij naar PSG gaan, zo verzekert PVC. Vorig jaar legde de Portugese coach al beslag op de Conference League, de eerste Europese prijs van Roma sinds 1961.

De komst van Mourinho zou voor Christophe Galtier betekenen dat zijn dienstverband er bij PSG al na een jaar op zit. "Persoonlijk vind ik dat ik het verdien om te blijven", zei Galtier enkele dagen geleden. "Omdat ik dit seizoen alles heb gegeven en er veel energie heb ingestopt. We wisten hoe we op koers moesten blijven in heel lastige momenten, of het nu op persoonlijk vlak was of professioneel." Galtier leidde PSG naar de landstitel, maar dat is lang niet genoeg om de clubleiding tevreden te stellen.