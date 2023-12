Mossou ziet ‘grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal’ bij United

Sjoerd Mossou is allesbehalve enthousiast over het spel van Antony sinds de buitenspeler voor Manchester United uitkomt. Dat schrijft de journalist in zijn column namens het Algemeen Dagblad. Mossou classificeert de 23-jarige Antony zelfs als 'de grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal'.

"Aan de Braziliaanse buitenspeler zal geen sterk verhaal blijven kleven, maar wél een handvol internetmemes, van die korte komische filmpjes van een handvol seconden", steekt de columnist van wal.

"Afgelopen dinsdag (in de Champions League, red.) kwam er in die serie weer een nieuw clipje bij: wederom zie je Antony aan de zijlijn allemaal volstrekt nutteloze overstapjes maken en trucjes uithalen, deze keer tegenover tegenstander Alphonso Davies van Bayern München. Antony gooit driftig zijn heupen los, oogt als een soort dronken Cristiano Ronaldo en ziet de bal even later knullig over de zijlijn hobbelen."

Volgens Mossou heeft de directie van Ajax nog 'maandenlang' gelachen om het feit dat Antony voor een bedrag van 95 miljoen euro de overstap naar United maakte. "Antony is de grootste miskoop uit de geschiedenis van het voetbal", besluit de journalist van het AD.

United nam de Braziliaan in de zomer van 2022 over van Ajax. Op dat moment had Antony twee seizoenen in de Johan Cruijff ArenA achter de rug, nadat de Amsterdammers hem voor ruim 15 miljoen euro hadden gekocht van São Paulo.

Sinds zijn overstap naar Manchester kwam de vleugelspits 61 keer in actie namens the Red Devils. In die wedstrijden maakte hij 8 doelpunten en was hij 3 keer de aangever. Dit seizoen staat de teller na 17 optredens op 0 goals en assists.

Antony was enige tijd in opspraak in Engeland en Brazilië, nadat hij beschuldigd werd van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Om die reden werd de vijftienvoudig international aan het begin van dit seizoen enkele weken buiten de selectie van United gehouden, alvorens hij eind september weer aansloot bij de groep van manager Erik ten Hag.

