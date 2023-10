Mossou wijst nieuwe Ajax-aanvoerder aan: ‘Iedereen is het eens over Bergwijn’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 12:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:15

Sjourd Mossou vindt dat Steven Bergwijn niet veel langer de aanvoerder van Ajax moet zijn. Dat vertelt hij in de AD Voetbal Podcast. De journalist verwacht dat John van 't Schip de band van de aanvaller gaat afpakken.

“Dat is de eerste maatregel die hij moet nemen. Dat kan bijna niet anders", spreekt Mossou zijn verwachtingen uit. Volgens hem doet Van 't Schip er verstandig aan om bij zijn aantreden een andere captain aan te wijzen.

"Iedereen is het er over eens dat Bergwijn geen aanvoerder moet zijn", is de AD-journalist stellig. "Wellicht was het een slim trucje om hem te motiveren en was er hoop dat het kwartje zou vallen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het tegendeel bleek waar, aldus Mossou. "Hij is een last geworden, een zak aardappelen op de rug. Ik vind Josip Sutalo ook niet geweldig, maar hij is nog een logischere aanvoerder dan Bergwijn."

In zijn eerste maanden bij Ajax leek Bergwijn nog een succesvolle aankoop te gaan worden. De buitenspeler scoorde acht keer in zijn eerste zeven wedstrijden voor de ploeg en de Amsterdammers floreerden. Daarna begon zowel Ajax als Bergwijn aanzienlijk slechter te presteren.

"Het is onvoorstelbaar hoe hij is weggezakt", vervolgt Mossou zijn betoog over de duurste Ajax-aankoop aller tijden. "Zeker voor een speler van dertig miljoen euro. Dat is al heel erg lang, heel erg pijnlijk."

Ajax nam Bergwijn in de zomer van 2022 voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, waarmee hij in één klap de recordaankoop werd. De flankaanvaller speelde sindsdien 55 wedstrijden voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, waarin hij 20 keer scoorde en 7 maal de aangever was.