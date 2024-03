Mohamed Ihattaren vertrekt per direct bij Slavia Praag

Mohammed Ihattaren en Slavia Praag hebben een overeenkomst bereikt over de ontbinding van het contract van de 22-jarige buitenspeler, dat meldt de Tsjechische club zondag via de officiële kanalen.

Zijn zaakwaarnemer, Mohamed Achahbar bevestigt het nieuws tegenover Voetbalzone. Hij zegt zelfs dat er binnenkort meer nieuws komt over een nieuwe club van Ihattaren.

Op de site van de club staat dat het contract van de voormalig speler van onder meer PSV in goed overleg is ontbonden: "De speler sprak de wens uit om op zijn carrière te focussen binnen zijn omgeving en bij zijn familie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ihattaren wordt in zijn keuze volledig gesteund door Slavia, blijkt verder uit het bericht van de club. Een vertrek van de geboren Utrechter hing al langer in de lucht, daar verschillende media in Tsjechië vorige week al schreven dat zijn contract ontbonden zou worden.

Ihattaren was de afgelopen weken al weinig meer in Praag te vinden. Op zijn Instagram plaatste hij foto's met rapgroep Broederliefde. Ook ging het gerucht dat zijn huwelijk met influencer Yasmine Driouech op de klippen is gelopen.

Vier dagen geleden bracht Voetbalzone het nieuws dat Ihattaren in zee was gegaan met een nieuwe zaakwaarnemer. Zaakwaarnemerskantoor ‘ZAKA 77’ is de nieuwe belangenbehartiger, zo bevestigde eigenaar Mohamed Achahbar aan Voetbalzone.

Het nieuwe makelaarsbedrijf is in handen van de vader van KRC Genk-verdediger Zakaria El Ouahdi, naar wie het bedrijf is vernoemd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties