Moet ‘mazzel’ van Feyenoord voortaan omzeild worden? ‘Ik ben voorstander’

Feyenoord plaatste zich donderdagavond ten koste van FC Groningen voor de finale van de TOTO KNVB Beker. In de eigen Kuip wonnen de manschappen van Arne Slot uiteindelijk met 2-1, door goals van Dávid Hancko en Ondrej Lingr. Opvallend was echter dat Feyenoord wéér thuis mocht aantreden, net als in 72,2 procent (!) van de bekerwedstrijden sinds 2014/15. Sjoerd Mossou pleit in ieder geval voor een halve finale op neutraal terrein.

Het duel van donderdag betekende het 27ste thuisaffiche voor de Rotterdammers, in de 37ste bekerwedstrijd die ze sinds 2014/15 speelden. Ook de finale van 21 april zal traditiegetrouw in de Kuip afgewerkt worden.

Hoewel men aan dat laatste volgens Mossou niet moet sleutelen, lijkt hem een wetswijziging rondom de halve finale wél verstandig. "Je bent enorm in het voordeel als je dan thuis loot", aldus de journalist in de AD Voetbal Podcast.

Mossou heeft te doen met de op papier mindere clubs. "Clubs als Groningen, maar ook Cambuur of NEC, komen vaak niet zo ver. Dan is de loting zó bepalend. Als je dan uit tegen Feyenoord loot – stel nou dat je de verlenging haalt, dan moet je die nog uitspelen, en als je penalty's haalt, moet je die ook nog uitspelen..."

Neutraal terrein

Een onbegonnen zaak voor de kleinere clubs, vindt Mossou. De steun van het thuispubliek is volgens hem té doorslaggevend.

Hij pleit daarom voor een halve finale op neutraal terrein, of een variant die in de Engelse FA Cup tot voor kort werd gebruikt. "In Engeland heb je heel lang het replay-systeem gehad."

"Daarbij had je als gelijkspelende club daarna recht een thuiswedstrijd (in dezelfde bekerronde, red.). Maar dat doen ze nu alleen nog maar in eerdere rondes, anders wordt het een veel te vol speelschema. Toch klopt de basisgedachte daarbij. Maar neutraal terrein is nog eerlijker, daar ben ik voorstander van", besluit Mossou.

