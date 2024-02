Moet AZ nieuwe trainer in Eredivisie ophalen? ‘Hij zorgt voor verandering’

Het loopt op zijn zachtst gezegd stroef bij AZ. De Alkmaarders weten ook na het ontslag van Pascal Jansen maar niet hun vorm te vinden en wonnen onder Maarten Maartens nog niet één keer in de Eredivisie. Bij De Eretribune bediscussieert men of AZ niet een interim-trainer van buitenaf had moeten halen. Kees Kwakman oppert een gevoelige optie van binnen de Eredivisie.

De analist ziet namelijk Alex Pastoor als geschikte kandidaat. Kwakman vindt de Almere City-trainer 'precies datgene doen wat AZ niet doet'.

"Zij spelen hem wél naar voren", zegt hij. "En daar zit echt wel een idee achter, hoor. Niet altijd, maar je kunt niet elke bal met gevoel naar voren leggen."

Kwakman is zich echter bewust van het verleden tussen Pastoor en AZ. In 2014 zou Pastoor al trainer worden van de Alkmaarders, maar kwam het binnen een paar dagen tot een breuk vanwege ontevredenheid over de contractaanbieding.

De nasleep ervan leidde tot moddergooien tussen beide partijen, waarbij Pastoor als morele winnaar uit de strijd kwam. AZ nam alle beschuldigingen terug en betaalde de oefenmeester het geheel van zijn al bestaande contract uit.

Kwakman beseft dus dat het eventuele aanstellen van Pastoor gevoelig ligt. "Maar je had voor de korte termijn wel een trainer kunnen aanstellen die anders over voetbal denkt (dan Jansen en Martens, red.). Al is de vraag of de selectie dat kan, met Van Brederode en Poku en dat soort jongens."

Almere City en AZ namen het vorige week nog tegen elkaar op, wat resulteerde in een doelpuntloze remise. De Alkmaarders hopen zaterdag weer eens drie punten te pakken. Martens en consorten nemen het dan op tegen Fortuna Sittard, dat afgelopen speelronde nog met 4-0 van de mat werd getikt door FC Utrecht. Voor Almere City staat een uitduel bij PEC Zwolle op het programma.

