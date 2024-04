Alex Pastoor gaat mogelijk totaal iets anders doen dan profclub coachen

Alex Pastoor denkt eraan om helemaal te stoppen als trainer in het betaalde voetbal, zo laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. Eerder maakte de coach al bekend na afloop van dit seizoen af te zwaaien bij Almere City FC, en nu maakt de 57-jarige oefenmeester bekend dat hij mogelijk niet meer terugkeert als trainer.

In een eerder gesprek met de Volkskrant legde Pastoor al uit dat het trainersvak ‘aan hem vreet’, vooral omdat hij zich het liefst met alle details rond de club bemoeit. Dinsdag benadrukt dat hij het overigens wel een ‘mooi vak’ vindt, maar dat hij er ook over denkt om helemaal te stoppen. Wat hij precies wil, weet hij nu nog niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“In mij brandt altijd het vuur. En ik ben geen stilzitter. Bovendien heb ik geen interlands gespeeld en moet ik gewoon de hypotheek betalen. Wat mij bijvoorbeeld heel interessant lijkt, is het begeleiden van trainers die heel hoog hebben gevoetbald en zich ergeren aan spelers zoals ik er in mijn tijd ook eentje was.”

“Ik ga gewoon kijken wat er op me afkomt, maar het is wel leuk om het vooruitzicht te hebben dat ik op 31 augustus de verjaardag van mijn zoon kan vieren en op 31 januari mijn trouwdag. Dat zijn altijd data van de laatste dagen van de transferperiode”, aldus Pastoor.

Pastoor is hard op weg om zich met Almere City te verzekeren van handhaving in de Eredivisie. De voorsprong op nummer zestien RKC bedraagt met nog vier wedstrijden te gaan liefst negen punten. Toch besloot hij onlangs zijn afscheid als coach van de promovendus aan te kondigen.

In januari 2022 begon Pastoor als trainer van Almere, als opvolger van de ontslagen Gertjan Verbeek. In zijn eerste seizoen bij de club eindigde Pastoor op de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Het seizoen daarna ging het een stuk beter: Almere eindigde derde, en plaatste zich zo voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Daarin werd FC Emmen verslagen in de finale, waardoor de club voor het eerst op het hoogste niveau in Nederland actief zou zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties