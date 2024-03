Pastoor hekelt vraag over Steijn: ‘RTL Boulevard-achtig, hou ik niet van'

Alex Pastoor wil niet ingaan op de uitlatingen van Maurice Steijn in Rondo van afgelopen maandag. De bij Ajax ontslagen trainer omschreef Annemieke Zijerveld, clubpsycholoog van Almere City FC, als 'dat wijf van Almere'. Zijerveld beschuldigde Steijn vorig jaar oktober van 'zwak leiderschap' bij Ajax.

"Begin deze week werd jouw clubpsycholoog door de oude trainer van Ajax 'dat wijf van Almere' genoemd. Hoe is dat voor jou als collega?", wil verslaggever Wouter Bouwman van ESPN weten van Pastoor, die duidelijk geïrriteerd is door de vraag.

"Ik wil het gewoon over de wedstrijd hebben. Ik houd niet van die RTL Boulevard-achtige vragen", reageert de trainer op felle toon. "Dus als je iets over mijn team wil weten, of over mij, of over Utrecht, of wat ik van de wedstrijd verwacht.... Heel graag."

"Zij zit toch in jouw team?", wil Bouwman het onderwerp niet direct laten rusten. "Je hebt mijn vraag wel begrepen, Wouter", antwoordt Pastoor na een lange stilte.

Mossou

"Dat bepalen wij wel even zelf. Je mag toch zelf vragen wat je wil?", reageert presentator Jan Joost van Gangelen in de studio van. "Hij mag ook wel antwoorden wat hij wil", neemt Sjoerd Mossou Pastoor enigszins in bescherming.

"Ik snap de vraag van Wouter volledig. Maar ik snap ook dat Pastoor denkt: Tot dat niveau wil ik me niet verlagen", aldus Mossou. "Je kunt ook achter jouw collega gaan staan, toch?", voegt tafelgenoot Kees Luijckx daaraan toe.

Steijn

Steijn haalde maandagavond bijopuit naar zijn voormalig assistent Hedwiges Maduro en Zijerveld, de clubpsychologe van Almere City, die Steijn in oktober beschuldigde van ‘heel zwak leiderschap’. “Dat wijf van Almere...”, zei Steijn maandagavond onder meer.

In het praatprogramma op Ziggo werd de situatie rondom het veelbesproken interview van Zijerveld op Radio 1 besproken. “Het lijkt er heel erg op dat zij ingefluisterd is door één van jouw assistenten”, zei presentator Wytse van der Goot. “Dat is een heel slecht verhaal geweest, natuurlijk”, reageerde Steijn.

