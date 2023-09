Missing link van PSV: ‘Familieleden hadden gehoopt op Feyenoord’

Woensdag, 20 september 2023 om 11:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:09

Hij doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en kwam via Telstar en Excelsior bij Bologna terecht. Na vier jaar afwezigheid keerde Jerdy Schouten deze zomer terug in Nederland, als een van de miljoenenaankopen van PSV. En dat terwijl hij in 2017 nog werd afgetest bij Jong Cambuur. "Er zijn weleens momenten dat ik met mijn vrouw thuis zit en dat we dan tegen elkaar zeggen dat het bizar is hoe alles is gelopen", vertelt Schouten tegen Voetbal International.

Na ADO was Schouten in 2017 op zoek naar een nieuwe club. Die mogelijkheid kreeg hij bij SC Cambuur, waar hij zich mocht bewijzen als testspeler. "Met mijn vader ging ik in de trein naar Leeuwarden. Ik had nog tegen mijn zaakwaarnemer gezegd: 'Je moet ze wel duidelijk maken dat ik alleen voor het eerste elftal kom.' Dus als het voor Jong is, dan ga ik niet. Maar na de testwedstrijd kreeg ik een mail: afgewezen voor Jong Cambuur. Dat was wel hele harde mentale klap, hoor. En ik ben nog wel een paar keer afgewezen. Dan twijfel je enorm en denk je: blijkbaar ben ik niet zo goed als ik dacht."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Schouten het uiteindelijk tot de top van Nederland zou schoppen, had hij zelf dan ook niet durven dromen. "Zes jaar geleden zat ik bij Telstar terwijl ik niet wist of het ooit nog wat zou worden met mij als prof", gaat de PSV'er verder. "En dan nu de gehele Nederlandse top die me wilde. Als kind droom je ervan om in de top drie te voetballen. Ik snap het als veel mensen zeggen: 'De top van Italië is toch hoger?' Maar ik denk anders, want ik vind dit echt minstens even mooi."

Schouten had namelijk ook de mogelijkheid om naar AC Milan te gaan. Die club was bereid om twintig miljoen euro te betalen voor de diensten van de middenvelder. "Zonder verder op namen van clubs in te gaan, ik had het beste gevoel bij PSV. Dan maakt het niet of een club een grotere naam heeft of dat ik ergens anders meer kan verdienen", vertelt Schouten. "Geld is op zo’n moment ondergeschikt. Ik maak een hele bewuste keuze die past bij dit moment in mijn carrière."

Zijn familie had hem liever bij Feyenoord gezien. De Rotterdammers toonden, net als Ajax, in een eerder stadium al interesse. "Ik heb in de winterperiode met Arne Slot gesproken. En als je aan een aantal familieleden had gevraagd waar ik naartoe zou moeten gaan, dan hadden ze op Feyenoord gehoopt. Mijn oudoom (Henk Schouten, red.) heeft er natuurlijk een fantastische tijd gehad. Maar uiteindelijk ging dat niet. Dat de topdrie me wilde, streelt zeker."