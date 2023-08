‘Mislintat moet het salarisplafond aantikken als hij op de markt komt’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 10:57 • Laatste update: 11:06

Hans Kraay junior ziet het wel gebeuren dat Hakim Ziyech terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. De flegmatieke buitenspeler annex aanvallende middenvelder zit bij Chelsea op een dood spoor en mag van de Londense club op zoek naar een nieuwe uitdaging. In Amsterdam en omstreken zien ze Ziyech graag komen, maar weet men ook dat hij een flink salaris opstrijkt.

"Ziyech heeft een paar keer pech gehad dat een aantal transfers niet doorgingen", begint Kraay junior bij Voetbalpraat. "Ik kan me wel voorstellen dat Ajax zich gaat melden bij hem als Kudus vertrekt. Hij kan hangend op rechts en op 10 spelen. Hij loopt niet in de weg, hè." Kraay vermoedt dat de afgeketste deal met Paris Saint-Germain een flinke klap is geweest voor Ziyech. "Daar krijg je wel een douw van."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mario Been vraagt zich af wat er overblijft als Ziyech niet terugkeert bij Ajax. "Hij heeft de kans gehad in het buitenland, maar werd afgekeurd (bij Al-Nassr, red.). Misschien dat dat bij meer Europese topclubs op de loer ligt en dat Ajax tegen hem zegt: 'Wij halen jou gewoon en kijken wel hoe en wat. Misschien dat je per wedstrijd wordt betaald naar gelang je fitheid.'"

Salarisplafond

Waar Kraay denkt dat Ziyech momenteel een jaarsalaris opstrijkt van 5 miljoen euro, denken de andere tafelgasten eerder aan een netto jaarsalaris van 8 miljoen. "Je ontkomt er niet aan dat hij veel moet verdienen", aldus Kees Kwakman. "Als hij op de markt komt, weet je zeker dat Mislintat het salarisplafond moet aantikken. Daar ontkomt hij niet aan."

Been hoopt vooral dat Ziyech ook waarde hecht aan zijn sportieve ambities. "Is dat een drempel voor Ziyech om het te laten afketsen? Het salaris?", vraagt de voormalig oefenmeester van Feyenoord zich af. "Het lijkt me een voetballiefhebber. Die wil toch weer voetballen om zijn carrière nieuw leven in te blazen? Misschien kan hij daarna nog een stapje maken."

Ziyech heeft nog een tweejarig contract bij Chelsea tot medio 2025. Transfermarkt schat zijn waarde op dit moment in op 16 miljoen euro. Het lijkt erop dat Chelsea nog een aanzienlijk bedrag aan hem wil verdienen. Ben Jacobs schreef onlangs namens CBS Sports dat Ziyech bereid is om een deel van zijn salaris in te leveren voor een terugkeer bij Ajax.