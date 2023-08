‘Mislintat gespot in het buitenland: Duitser voert gesprek van ruim twee uur’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 17:15 • Jordi Tomasowa

Sven Mislintat heeft een gesprek van ruim twee uur gevoerd met de clubleiding van Dinamo Zagreb over een mogelijke transfer van Josip Sutalo, zo schrijf de Kroatische journalist Izak Ante Sucic op Twitter. De centrale verdediger staat al geruime tijd in de belangstelling van de Amsterdammers. Ajax deed eerder al tevergeefs enkele biedingen op Sutalo. Mislintat onderhandelt nu opnieuw met Dinamo Zagreb over de komst van de mandekker.

Het Kroatische medium GermanijakHR heeft foto’s van Mislintat in Zagreb gepubliceerd. De directeur voetbalzaken van Ajax heeft donderdag naar verluidt 2,5 uur onderhandeld met vertegenwoordigers van Dinamo. Wat er uit de onderhandelingen is gekomen, is vooralsnog onbekend.

Josip Sutalo is getting closer and closer to @AFCAjax! We bring you EXCLUSIVE photos from Maksimir where @AFCAjax sporting director Sven Mislintat spoke with @gnkdinamo representatives last two and halg hours!

Voetbal International meldde woensdag dat Ajax de strijd om Sutalo lijkt te gaan winnen. De Amsterdammers hebben hun pijlen al langer op de Kroatisch international gericht. Sutalo kan eveneens rekenen op belangstelling van Fiorentina, al heeft la Viola zijn interesse inmiddels verlegd naar de transfervrije Yerry Mina.

"Begin deze week maakten Italiaanse media melding van het feit dat Fiorentina en Napoli door zijn geschakeld naar andere verdedigers en dat is geen toeval, schreef VI. De centrumverdediger van Dinamo Zagreb lijkt nu toch echt op weg naar Ajax." Daarmee zou Ajax de vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber eindelijk binnenboord halen. De komst van de Kroaat is echter nog geen zekerheid. Omdat Dinamo actief is in de voorronde van de Champions League, heeft Zagreb er baat bij om de transfer te vertragen. Toch rekenen bronnen rondom de speler en Ajax nog altijd op de komst van de verdediger