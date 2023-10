Milan-huurling terecht na vermissing van 2 weken: ‘We zeggen er niks meer over’

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 11:49 • Sam Vreeswijk

Emil Roback is na een vermissing van twee weken weer terecht. De twintigjarige aanvaller wordt sinds maart door AC Milan verhuurd aan IFK Norrköping, maar leek de afgelopen twee weken van de aardbodem te zijn verdwenen. Donderdag werd echter bekend dat hij weer terecht is. Waar hij zich de afgelopen weken bevond, is vooralsnog niet bekend.

Roback, die ook werd geboren in Norrköping, speelde sinds 2020 bij Milan. Tot dusver kwam hij echter tot slechts één duel voor de Italiaanse club. Vorig jaar werd hij verhuurd aan het Deense Nordsjaelland, waarna hij in januari terugkeerde bij Milan.

Vervolgens vertrok de spits in maart opnieuw naar Scandinavië: dit keer naar het Zweedse Norrköping. Namens die club kwam hij tot nu toe verspreid over 3 duels slechts 27 minuten in actie.

Twee weken geleden verscheen Roback vervolgens plotseling niet op de training van zijn werkgever. Tony Martinsson, sportief directeur van Norrköping, probeerde contact met hem op te nemen, maar dat had geen succes. Toch hield hij hoop, vertelde hij onlangs nog. “Ik geloof nog steeds dat hij terugkeert. Dan kunnen we een plan maken dat voor iedereen werkt.”

Donderdag kwam Martinsson vervolgens met een update tegenover Expressen, een Zweedse krant. “Ik heb hem vandaag gesproken, dus de situatie is onder controle. We zeggen hier niets meer over”, was hij duidelijk.

Daarnaast reageerde ook de moeder van Roback, Johanna. Ook zij wilde er echter niet veel over kwijt. “Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, dus ik reageer verder niet meer.”

In principe keert Roback eind november terug naar Milan, als zijn huurovereenkomst ten einde is en het seizoen in Zweden is afgelopen. In Italië heeft hij nog een contract tot medio 2025.