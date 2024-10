Valentijn Driessen: 'Ajax moet deze scout onmiddellijk ontslaan'

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Christian Rasmussen naar de achtergrond verdwijnt bij Ajax. De rechtsbuiten maakte donderdag een uiterst povere indruk in de Europa League-wedstrijd tegen FK Qarabag (0-3 winst). Mike Verweij weet te melden dat Ajax intern al langer grote twijfels over Rasmussen heeft.

De 21-jarige Rasmussen kwam in 2019 over van FC Nordsjaelland. "Ajax heeft in het verleden voor hem betaald", zegt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het was een heel groot talent in Denemarken."

Ajax zit dit seizoen na het vertrek van onder meer Carlos Forbs (verhuurd aan Wolverhampton Wanderers) en Steven Bergwijn (verkocht aan Ittihad Club) dun in de vleugelspitsen. Daardoor komt Rasmussen geregeld aan speelminuten. "Maar volgens mij gelooft niet iedereen bij Ajax meer in Rasmussen", aldus Verweij. "Sterker nog, ik denk dat een heleboel mensen geloven dat hij het niet meer gaat doen. Vorig seizoen hebben ze hem al verhuurd."

Rasmussen kreeg van Voetbalzone het laagste rapportcijfer (een 3,5) van alle Ajax-spelers. Verweij kan zich vinden in die beoordeling. "Zoals hij gisteren voetbalde was als een veredelde A-junior, of Onder 19 zoals dat tegenwoordig heet. Hij voegde helemaal niets toe. Hij kreeg dan wel een penalty, met de nadruk op kreeg. Ik vond hem heel makkelijk gegeven."

Valentijn Driessen is eveneens totaal niet enthousiast over Rasmussen. "Mike zegt dat Rasmussen in Denemarken een heel groot talent was. Ik weet niet wie daar voor Ajax is geweest, maar die kunnen ze wel ontslaan", stelt Driessen. "Op het moment dat je betaalt voor zo'n speler... Ik vraag me af welk talent ze in godsnaam in die jongen gezien hebben."