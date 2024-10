Beste speler aan Ajax-zijde krijgt een 8, Christian Rasmussen zakt compleet door het ijs tegen FK Qarabag

Ajax heeft donderdagavond een zege op FK Qarabag geboekt die moeizamer verliep dan de einstand zal vermoeden. In de derde speelronde van de Europa League zegevierden de Amsterdammers met 0-3, terwijl de Azerbeidzjaanse ploeg met negen man eindigde. Voetbalzone deelt traditiegetrouw rapportcijfers uit aan alle basisspelers van Ajax.

Remko Pasveer 6,5

Devyne Rensch 6

Daniele Rugani 7

Voor Rugani betekende het treffen in Azerbeidzjan zijn basisvuurdoop. De Juventus-huurling werd na een uurtje naar de kant gehaald, maar liet meermaals zien een stabiele verdediger te zijn. Met name met zijn onderscheppingen was Rugani van waarde voor het elftal van Francesco Farioli. Een prettige avond voor de Italiaanse mandekker die het een keer vanaf het begin mocht laten zien.

Josip Sutalo 7

Jorrel Hato 6

Jordan Henderson 6,5

Kian Fitz-Jim 5,5

Kenneth Taylor 8

Voor de creatieve linkspoot op het middenveld had het Tofikh Bakhramovstadion een beetje weg van een speeltuin. Vaak vond Taylor de ruimte om aangespeeld te worden, om die vervolgens optimaal te benutten door Mika Godts of Wout Weghorst weg te sturen. Bovendien stond hij precies op de goede plek om de openingstreffer te maken. Na een klein uur gunde Farioli zijn spelverdeler rust en kwam Chuba Akpom binnen de lijnen als vervanger.

Christian Rasmussen 3,5

Bij Rasmussen mislukte vrijwel alles wat er kon mislukken. Bijna geen van zijn dribbels slaagde, hij kwam zijn directe tegenstander niet voorbij en de ene keer dat de aanvaller in gevaarlijke positie kwam, produceerde hij een inzet waar geen enkele doelman wakker van had gelegen, en die van Qarabag dus ook niet. Een uitermate ongelukkig optreden van de Deense rechtsbuiten, dat wel een glanzend randje kreeg door de erg goedkope strafschop die hij ‘verzilverde’.

Wout Weghorst 5,5

Eindelijk kreeg de lange spits een keer de ‘voorkeur’ boven Brian Brobbey, al liet Farioli voorafgaand aan het duel weten dat die keuze vooral met het oog op fitheid was gemaakt. Het duel in Azerbeidzjan zal de Italiaanse keuzeheer weinig redenen geven om Weghorst vaker op te stellen, want echt overtuigen deed de centrumaanvaller niet. Zijn mislukte schot werd gelukkig voor Weghorst tot doelpunt gepromoveerd door Taylor, alvorens de pinchhitter in het tweede bedrijf een andere enorme kans liet liggen. Vanaf de strafschopstip schoot Weghorst zijn naam alsnog op het scoreblad.

Mika Godts 7