Medic verbaast zichzelf: ‘Ik weet dat ik een goed schot heb, maar zó goed...’

Zondag, 13 augustus 2023 om 08:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:53

Jakov Medic zal zijn debuut in de Eredivisie namens Ajax waarschijnlijk niet snel vergeten. De 24-jarige Kroatisch verdediger scoorde zaterdag tegen Heracles Almelo (4-1) op geweldige wijze en werd prompt uitgeroepen tot Man of the Match. Medic erkende na afloop van de seizoensouverture in de Johan Cruijff ArenA dat het een emotionele avond voor hem was geweest.

"Dit is een geweldige avond, het voelt alsof ik droom", liet de trefzekere Medic na afloop weten op de persconferentie in Amsterdam. "En ik weet ook niet goed wat ik moet zeggen, ik voel nog veel emoties. Ik ben trots op het elftal en de overwinning. Als de emoties zijn verdwenen, ga ik dit doelpunt nog vaak terugkijken. Ik heb van ieder moment genoten. Het stadion was ook heel luid, ik hoop zeker nog vaker van dit soort wedstrijden mee te maken", aldus de dankbare Ajacied.

Medic heeft naar eigen zeggen een lange weg afgelegd richting Ajax. "Ik weet heel goed waar ik vandaan kom. Niemand zag mijn talent, maar ik ben altijd in mijzelf blijven geloven. Waarom mijn talent niet op waarde werd geschat weet ik niet, zo gaan die dingen nou eenmaal in de voetballerij. Dat is ook geen gemakkelijk proces. Luka Modric behoort nu tot de beste spelers ter wereld, maar in Kroatië stond hij niet te boek als een heel groot talent." Het fraaie doelpunt tegen Heracles kwam uiteraard ook ter sprake tijdens de persconferentie.

"Ik weet dat ik een goed schot heb, maar zó goed...", zei de 1.91 meter lange verdediger met een kwinkslag. "Maar dat weet ik nu dus, goed om te weten voor de toekomst. Het was een geweldig doelpunt dat ik eigenlijk niet goed kan omschrijven. Scoren tijdens mijn debuut is heel speciaal voor mij. Ik wilde eigenlijk een teamgenoot aanspelen, maar zag dat er geen goede opties waren. Na deze treffer ga ik het wel vaker proberen", zo besluit Medic zijn terugblik op diens geslaagde debuut in Ajax-kleuren.

Steijn

Trainer Maurice Steijn was na afloop goed te spreken over het optreden van Medic en zijn doelpunt. ""Ja, hele week op getraind", grapte de oefenmeester in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Ik denk dat hij met name aan de bal elke keer de goede keuze maakte. Wat mij betreft kan het nog wel iets sneller, daar hebben we ook al met hem over gesproken. Hij wil echt wel op zeker gaan. Wat mij betreft kan hij hem twee keer raken en dan tussen de linies spelen. Maar ik was tevreden over hem."