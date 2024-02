Maurice Steijn reageert op vroege wissel van Anton Gaaei bij Ajax

Maurice Steijn heeft tegenover de Volkskrant kort gereageerd op de vroege wissel van Ajax-rechtsback Anton Gaaei tegen AZ (2-0) afgelopen zondag. De Haagse trainer, die in oktober op straat werd gezet door de Amsterdammers, deed in september hetzelfde als trainer John van ’t Schip toen Ajax in eigen huis hard onderuit ging tegen Feyenoord (0-4).

Tijdens de Klassieker werd Gaaei al na 32 minuten geslachtofferd, nadat hij fouten had gemaakt bij de eerste twee goals van Feyenoord. In Alkmaar hield de jonge Deen het vier minuten langer uit, waarna hij werd vervangen door Ajax-debutant Ahmetcan Kaplan.

Voor Steijn kwam de wissel van Gaaei niet als een verrassing, zo blijkt uit zijn reactie tegenover journalist Willem Vissers van de Volkskrant. “Het proces herhaalt zich in alles, als je goed oplet.” Steijn lijkt hiermee Gaaei als voorbeeld te nemen als onderdeel van een groter probleem bij Ajax.

Verder wil de clubloze trainer zich niet uitlaten over Gaaei en het huidige Ajax onder Van ’t Schip. Sportpsycholoog Tim Koning denkt wel dat een vroege wissel beschadigend kan zijn voor jonge spelers. “Een sporter kan zich incompetent voelen. Zo’n wissel kan de bevestiging zijn van zijn gevoel dat hij het niveau niet aankan.”

“Een gevolg van die twijfel kan zijn dat hij zichzelf onzichtbaar gaat maken: fouten liever vermijden, zodat je ook niet geraakt kunt worden”, aldus Koning. “Het resultaat is vaak dat het de ontwikkeling remt.”

Toch denkt Koning dat Gaaei de wissel ook kan gebruiken om er sterker uit te komen. “Hij kan ook de uitdaging zien en de fouten gebruiken als feedback om het een volgende keer beter te doen. Dat brengt een andere motivatie met zich mee.”

Gaaei, die afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro overkwam van Viborg FF, ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast. Tot dusver speelde de rechtspoot 1.224 minuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over 24 optredens.

