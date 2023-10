Matig Feyenoord lijdt bij FC Twente eerste nederlaag van het seizoen

Zondag, 29 oktober 2023 om 14:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:20

Feyenoord heeft zondagmiddag kostbare punten verspeeld in de strijd om de bovenste plekken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot was niet opgewassen tegen FC Twente, dat in eigen huis met 2-1 zegevierde. Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel scoorden namens de thuisploeg, Lutsharel Geertruida deed in de slotfase iets terug. Twente wipt door de zege over Feyenoord heen op de ranglijst.

Slot voelde zich niet genoodzaakt te sleutelen aan de opstelling en begon met dezelfde elf als tegen Lazio. Ramiz Zerrouki, vorig jaar nog speler van FC Twente, begon daardoor opnieuw in de basis. Bij de thuisploeg keerde Michel Vlap terug in het elftal. De middenvelder annex aanvaller moest de derby tegen Heracles Almelo missen vorige week.

Twente liet vanaf de eerste minuut zien met welke intenties het aan het duel wilde beginnen en dwong daarmee ook de eerste mogelijkheid van de wedstrijd af. Na een misverstand tussen Justin Bijlow en Geertruida schoot Youri Regeer rakelings over. De doelman van Feyenoord verontschuldigde zich bij zijn aanvoerder.

Vijf minuten later, toen er een klein kwartier op de klok stond, was het wel raak. Ugalde verschafte ruimte voor zichzelf en zag zijn schot via het been van Quilindschy Hartman achter Bijlow in het doel verdwijnen. De Costa Ricaan had tien minuten voor rust de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar aarzelde te lang en zag het schot van Vlap vervolgens gekraakt worden.

Feyenoord zette daar teleurstellend weinig tegenover. De Rotterdammers legden stroef aanvalsspel op de mat en wisten zelfs geen enkel schot op doel te produceren in de eerste helft. Een inzet van Geertruida uit een vrije trap belandde op de binnenkant van de paal. Scheidsrechter Dennis Higler had echter al gefloten voor buitenspel.

Bij aanvang van de tweede helft bracht Slot twee wissels binnen de lijnen. Alireza Jahanbakhsh en Luka Ivanusec kwamen voor Igor Paixão en Bart Nieuwkoop. Jahanbakhsh liet zich meteen zien en bediende Calvin Stengs, maar zag Lars Unnerstall redden. Aan de andere kant schoot Daan Rots in het zijnet.

Feyenoord zette daarop aan en kreeg binnen een minuut twee goede mogelijkheden om de stand gelijk te trekken. Invaller Ayase Ueda kopte echter rakelings naast en Dávid Hancko vond van dichtbij Unnerstall op zijn weg. Drie minuten later gooide Twente het duel in het slot via Ricky van Wolfswinkel.

De invaller ontsnapte uit de rug van de Feyenoord-defensie en bezorgde de bal bij Ugalde, maar zag zijn collega-aanvaller missen. Via de uitkomende Bijlow kwam de bal echter opnieuw voor de voeten bij Van Wolfswinkel, die rustig bleef en raak schoot in de korte hoek: 2-0. Higler werd daarbij geholpen door de VAR, die in tegenstelling tot de assistent-scheidsrechter constateerde dat het geen buitenspel was.

Feyenoord gaf zich niet gewonnen en kwam via Geertruida terug in de wedstrijd. De centrale verdediger stond in de slotfase op de goede plek om van dichtbij een rebound binnen te werken uit een corner: 2-1. Dichterbij dan dat zou de ploeg van Slot echter niet komen, waardoor de achterstand op PSV nu vier punten bedraagt met een wedstrijd meer gespeeld.