FC Twente bevestigt vertrek Ugalde en gaat in op kritiek rondom transfer

Manfred Ugalde verruilt FC Twente definitief voor Spartak Moskou, zo bevestigt de club uit Enschede via de officiële kanalen. De Tukkers ontvangen naar verluidt liefst 15 miljoen euro (inclusief bonussen) van de Russische topclub. De 21-jarige Ugalde tekent tot medio 2028 in Moskou, waar hij in de voorhoede gaat spelen met Quincy Promes.

"Het is heel gecompliceerd", reageert technisch directeur Arnold Bruggink op de website van Twente op de transfer. "We hadden graag gewild dat Manfred, bijvoorbeeld in de zomer, naar een club uit een interessantere competitie zou gaan. We hebben daar menig gesprek met hem over gevoerd. Hij heeft echter aangegeven dat hij per se naar Spartak wil."

Daarnaast gaat Bruggink in op het feit dat Twente zakendoet met Rusland, iets waar veel ophef over is ontstaan. "Het liefst hadden we helemaal geen speler getransfereerd. Zakendoen met Rusland voelt natuurlijk niet goed, maar zoals gezegd, de speler wilde absoluut zelf weg en dan moet je naar een oplossing zoeken. Daarnaast is het zo dat Spartak Moskou niet op de sanctielijst staat en juristen hebben uitgezocht of we voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld ten aanzien van zakendoen met Rusland. Er blijkt op dit gebied geen belemmering te zijn."

Eerder melde Fabrizio Romano al dat het bedrag dat Ugalde Twente oplevert in totaal kan oplopen tot 15 miljoen euro.

Ugalde werd afgelopen zomer na een huurperiode van een jaar definitief overgenomen van Manchester City. De club uit Enschede betaalde vier miljoen euro voor zijn diensten.

De kleine spits kwam dit seizoen al achttien keer in actie voor de Tukkers. Ugalde wist zeven keer het net te vinden en was zesmaal aangever bij een treffer van de ploeg van Joseph Oosting.

Ugalde is ook al international van Costa Rica. Hij maakte in 2020 het debuut voor zijn land en droeg sindsdien vier keer het shirt van Costa Rica. Hij maakte één doelpunt voor het land in Midden-Amerika.

Ugalde wordt in Moskou ploeggenoot van Promes, die al sinds februari 2021 onder contract staat in de hoofdstad en ook al tussen 2014 en 2018 uitkwam voor de Russische topclub. De veelbesproken voormalig international van Oranje speelde reeds 235 officiële wedstrijden voor Spartak Moskou, waarin hij goed was voor 114 doelpunten en 59 assists.

Indien Ugalde de verwachtingen waarmaakt in Moskou, gaat hij Dusan Tadic aftroeven als recordverkoop van Twente. De Servische linkspoot vertrok in 2014 voor liefst 14 miljoen euro vanuit Enschede naar Southampton. De transfersom van Ugalde kan door middel van (onbekende) bonussen boven dat bedrag uitkomen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

