‘Twente rolt ’plan B‘ uit en meldt zich in de Premier League voor nieuwe spits'

FC Twente heeft zijn interesse kenbaar gemaakt in Divin Mubama, zo weet de Daily Mail. De negentienjarige aanvaller moet op huurbasis worden overgenomen van West Ham United, maar de Londense club lijkt niet mee te willen werken aan een transfer.

Door het plotselinge vertrek van Manfred Ugalde moet FC Twente alles op alles zetten om in de slotdagen van de winterse transferwindow een nieuw spits aan te trekken. Myron Boadu is de belangrijkste kandidaat, maar in Enschede wedden ze op meerdere paarden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Daily Mail weet dinsdag te melden dat Twente in de markt is om Mubama te huren van West Ham United. Sheffield Wednesday zou eveneens hebben geïnformeerd naar de spits, maar West Ham overweegt de tiener binnenboord te houden.

De Londense club heeft een aantal aanvallers in de lappenmand zitten en voelt er niets voor om nog iemand kwijt te raken. Het huidige contract van Mubama loopt door tot komende zomer, met de optie op een extra jaar.

Mubama staat naar verluidt zelf wel open voor een vertrek, daar hij meer kans op speeltijd wil. Eerder informeerde Brighton & Hove Albion al naar de diensten van de jonge aanvaller. Transfermarkt schat zijn huidige waarde in op één miljoen euro.

Mubama is afkomstig uit de jeugdopleiding van West Ham en maakte in 2022 zijn profdebuut in het Conference League-duel met FCSB. Hij maakte tevens deel uit van het team dat vorig jaar de FA Youth Cup won door Arsenal met 5-1 te verslaan.

Als speler van de A-selectie kwam Mubama vorig seizoen tot drie wedstrijden in de Premier League. Dit seizoen staat de teller op vijf optredens, allen als invaller. Daarin wist hij nog niet te scoren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties