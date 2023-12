Marco van Basten ziet maar één goede aanvaller in de Eredivisie: ‘Dat is hij’

Dinsdag, 5 december 2023 om 07:32 • Wessel Antes • Laatste update: 09:15

Noa Lang is de beste aanvaller in de Eredivisie, zo concludeert analist Marco van Basten in Rondo op Ziggo Sport. Hoewel de 24-jarige linksbuiten afgelopen weekend niet meedeed tijdens de topper tussen Feyenoord en PSV (1-2) in Rotterdam, kan hij rekenen op veel complimenten van Van Basten.

Van Basten baalt ervan dat Lang niet kon spelen in De Kuip. “De beste speler, Noa Lang, die doet niet mee. Dat vind ik echt. Er is in Nederland eigenlijk maar één echt goede aanvaller en dat is hij.” De voormalig topspits vindt het daardoor extra knap hoe PSV de afgelopen weken presteert. “Ze hebben het nu al een tijdje zonder hem gedaan.”

“Ik mis hem wel op het veld”, gaat Van Basten verder. “Als hij aan de bal is, gebeurt er iets. Dat zie je in Nederland bijna niet meer. Bij Ajax zie ik er niet één, bij PSV zie ik er ook weinig en bij Feyenoord komen de buitenspelers hun mannetje niet voorbij.”

Van Basten werpt een vraag op. “Wie zie je tegenwoordig nog in een-tegen-een constant de beste zijn?” Ruud Gullit haakt in. “Johan Bakayoko kan dat ook wel hoor. Die doet dat ook wel. Anders natuurlijk, met iets minder flair wellicht.” Tafelgast Jean-Paul Boëtius doet vervolgens een vrij opmerkelijke bewering. “Bakayoko heeft wat minder overzicht dan Noa Lang.”

Bakayoko gaf dit seizoen al 13 assists in 24 wedstrijden voor PSV. Viermaal was de pijlsnelle Belg zelf trefzeker. Waar hij vorig seizoen vaak werd verweten egoïstisch te zijn, fungeert hij inmiddels keer op keer als aangever. Lang was in zijn eerste veertien wedstrijden voor PSV goed voor vijf doelpunten. Slechts eenmaal gaf de Capellenaar een assist.

Van Basten ziet een verschil tussen Bakayoko en Lang. “Lang daagt je echt uit, hij gaat je voorbij en is gewoon slim. Ik ben als kijker blij als hij meedoet. Dat heb ik momenteel bij geen enkele andere speler in de Nederlandse Eredivisie.”

Naast Bakayoko en Lang beschikt Peter Bosz bij PSV over een derde buitenspeler van een hoog kaliber. Hirving Lozano, die net als Lang momenteel kampt met een blessure, keerde afgelopen zomer terug van Napoli. De Mexicaanse international was in veertien wedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists.