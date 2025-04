Manchester United-trainer Rúben Amorim brengt slecht nieuws over Joshua Zirkzee: 'Ik denk dat...'

Rúben Amorim vreest dat Joshua Zirkzee de komende tijd niet in actie komt namens Manchester United. De valse spits viel zondag geblesseerd uit tijdens de 4-1 nederlaag tegen Newcastle United en staat voor een periode van afwezigheid.

Het was totaal niet de dag van Manchester United. Op St. James’ Park werd kansloos verloren van the Magpies en tot overmaat van ramp greep Zirkzee in de tweede helft naar zijn hamstring.

De man die de laatste weken juist een klein lichtpuntje vormde bij the Red Devils was bezig aan een fraaie solo, alvorens het erin schoot. Hij liet zich tien minuten na rust vervangen door Rasmus Højlund.

Donderdag wacht voor Manchester United de return tegen Olympique Lyon in de kwartfinale van de Europa League, nadat in Frankrijk een 2-2 gelijkspel werd behaald. Trainer Rúben Amorim ziet het niet gebeuren dat Zirkzee op tijd fit is voor het nieuwe treffen met de Fransen.

De Portugese oefenmeester verwacht dat zijn pupil ‘een aantal wedstrijden’ moet missen. Een hard gelag voor Amorim, die al het hele seizoen weinig reden heeft om tevreden te zijn over zijn opties in de punt van de aanval.

Zirkzee en diens vervanger Højlund waren dit seizoen gezamenlijk goed voor vijftien doelpunten. Een karige oogst voor het duo dat Manchester United bij elkaar opgeteld ruim 115 miljoen euro kostte.

De transfergeruchten omtrent the Mancunians richten zich dan ook met name op aanvallers. Onder meer Matheus Cunha zou een optie zijn.