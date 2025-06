Nasser El Khayati maakt toekomstplannen bekend: 'Ik heb vanochtend een akkoord bereikt'

Nasser El Khayati beleefde een prachtige zaterdag met Kozakken Boys. In de strijd om promotie naar de Tweede Divisie maakte zijn ploeg de 1-0 nederlaag in de returnwedstrijd tegen Noordwijk meer dan goed (4-0). Na afloop sprak de oud-ster van ADO Den Haag over zijn toekomst.

Met de promotie op zak stond El Khayati, die de 3-0 voor zijn rekening nam, Omroep West te woord. Vragen over zijn toekomst waren daarbij onvermijdelijk. “Ik heb vanochtend een akkoord bereikt”, antwoordt hij op de vraag of hij langer bij Kozakken Boys blijft.

“Vóór de wedstrijd al. Dus of het nou Derde Divisie of Tweede Divisie zou zijn. Ik ben volgend jaar speler van Kozakken Boys”, spreekt de inmiddels 36-jarige oud-prof klare taal.

“Heel mooi. Je komt uit het profvoetbal, dan wil je gewoon lekker genieten. Tuurlijk, dan heb je ook veel meer tijd voor andere dingen. Je wil die 34 wedstrijden lekker voetballen, dat is voor mij anders geweest.”

El Khayati werd in oktober vorig jaar geschorst door de FIFA wegens een financieel geschil tussen de speler en diens oud-werkgever Qatar SC. Zijn schorsing liep aanvankelijk tot 31 maart 2025, maar de FIFA verkortte zijn straf met één maand.

“Vanwege de FIFA-schorsing heb ik 22 van de 34 wedstrijden moeten missen, volgens mij. Om dan zo te eindigen… Als ik hier vooraf voor had kunnen tekenen, zou ik tien keer tekenen.”

Kozakken Boys moest de nodige play-off-wedstrijden overleven om tot de finale tegen Noordwijk te komen. Eerst werd DOVO verslagen, daarna Scheveningen. In de finale rekenden de Werkendammers dus af met Noordwijk. “Dat is geweldig”, besluit El Khayati.