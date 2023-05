Man United voelt hete adem Liverpool in de nek na vreselijke blunder De Gea

Zondag, 7 mei 2023 om 21:56 • Jonathan van Haaster

Een enorme blunder van David de Gea heeft Manchester United minimaal een punt gekost tegen West Ham United. De doelman reageerde allerminst overtuigend op een simpel lijkend schot van Saïd Benrahma, die zo tekende voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Man United, dat aantrad met Tyrell Malacia en Wout Weghorst in de basis, staat nog altijd vierde, maar nummer vijf Liverpool heeft slechts één punt minder dan de ploeg van manager Erik ten Hag. Wel hebben the Red Devils nog een duel tegoed. West Ham, dat het donderdag in de Conference League opneemt tegen AZ, is met 37 punten nagenoeg veilig.

Mede door de afwezigheid van Raphaël Varane en Lisandro Martínez koos Ten Hag voor Luke Shaw als linkercentrale verdediger. Op de linksbackpositie kwam er zodoende een plekje vrij voor Malacia. De rest van de verdediging bestaat uit Victor Lindelöf en Aaron Wan-Bissaka, terwijl David de Gea het doel verdedigde. Christian Eriksen, Casemiro en Bruno Fernandes vormden het middenveld. Weghorst werd in de spits geflankeerd door Antony (rechts) en Marcus Rashford (links).

??????, ??????, ??????... David de Gea ??

De Spaanse doelman verkijkt zich helemaal op het schot van Saïd Benrahma: 1-0 ??



? https://t.co/qubm9MYLgK#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/gYt4gGfinn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 7, 2023

United was de betere ploeg in het openingskwartier. Weghorst liet zich zien door veel defensief arbeid te verrichten, maar de kansen kwamen op naam van Antony en Rashford. Eerstgenoemde zag zijn schot rakelings naast gaan, terwijl Rashford zijn inzet tegen de paal deed belanden. West Ham beperkte zich met name tot verdedigen, maar kwam na een klein half uur toch op voorsprong. Benrahma mocht ondanks de aanwezigheid van vier verdedigers zomaar vanaf de middenlijn doorlopen en een schot lossen. De Gea leek simpel te kunnen stoppen, maar hij zag tot zijn afgrijzen dat de bal in het doel belandde: 1-0. United bleef echter gevaarlijk en weer kwam het dichtbij, maar dit keer raakte Antony de paal. Op slag van rust zag Benrahma zijn poging in de korte hoek nog onschadelijk gemaakt worden door De Gea.

Binnen een minuut na rust leverde De Gea andermaal zomaar in. Dit keer pikte Michail Antonio de bal op, maar werd groot gevaar verijdeld door de verdediging van the Mancunians. Niet veel later kreeg de Jamaicaan de bal uit een klutssituatie, na wederom slecht wegwerken van De Gea, wel in het net. Arbiter Peter Bankes had echter een overtreding gezien. United had het moeilijk en wist amper door de Londense muur heen te komen. Weghorst probeerde het daarom maar eens vanaf een meer of twintig, maar zijn schot verontrustte Lukasz Fabianski allerminst. West Ham bleef onder aanvoering van Declan Rice de betere partij. Het leidde onder meer tot een rake kopbal van Tomás Soucek, die buitenspel bleek te hebben gestaan. Pas in blessuretijd werd United weer gevaarlijk via Anthony Martial, die stuitte op Fabianski.