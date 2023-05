Luuk de Jong brengt prachtige ode aan broer Siem: ‘Zo fucking trots op jou’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 13:15 • Wessel Antes • Laatste update: 13:16

Luuk de Jong heeft vrijdagavond een prachtige video gedeeld na de laatste wedstrijd van zijn oudere broer Siem. Laatstgenoemde speelde tegen FC Den Bosch (3-0 winst) zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, in dienst van De Graafschap. De zesvoudig international van het Nederlands elftal wist tegen de Brabanders zelfs twee keer te scoren. Broer Luuk, spits en aanvoerder van PSV, laat middels een video weten ‘fucking trots’ te zijn op Siem. “Lieve Siem, wat een dag, wat een carrière. Van de held van de derde ster tot spelen in de Premier League. Van de MLS tot kampioen van Australië. Ik ben zo fucking trots op jou, als mens, als broer, als vriend... En de fantastische herinneringen die we hebben gedeeld.”

The perfect ending.. ?? ???????? ??????, ?????????????? ?? ?? Teamplayers pic.twitter.com/fyxunbj3PO — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) May 19, 2023

Luuk sluit de prachtige ode af met een mooie boodschap. “Je bent een geweldige voetballer, maar een nog betere broer. Proost op jou, Siem. Ik hou van je amigo.” Siem en Luuk de Jong speelden in hun carrières vaker tegen dan met elkaar, maar stonden in het seizoen 2016/17 beiden onder contract bij PSV. Siem de Jong schoot zich op 15 mei 2011 voor eeuwig in de geschiedenisboeken van Ajax door tegen FC Twente (destijds werkgever van zijn broer Luuk) twee doelpunten te maken in een onderling kampioensduel. Daardoor verzekerden de Amsterdammers zich van de dertigste landstitel en derde ster, na zeven jaar zonder titel.