‘Luis Díaz kan Liverpool verruilen voor andere Europese grootmacht’

Paris Saint-Germain is geïnteresseerd in de diensten van Luis Díaz, zo meldt The Telegraph. De Colombiaan staat komende zomer met Liverpool op een kruispunt over het wel of niet verlengen van zijn contract. Indien Díaz besluit om zijn heil elders te zoeken, hoopt PSG toe te slaan.

Hoewel Díaz twee sterke sterke jaren achter de rug heeft bij Liverpool, moet hij nog akkoord gaan over een contractverlenging. De buitenspeler tekende bij zijn komst in 2022 een contract tot medio 2027 en ligt na dit seizoen dus nog drie jaar vast.

Liverpool zou er gezien de interesse van Paris Saint-Germain voor kunnen kiezen om Díaz van de hand te doen. FC Barcelona, dat naar verluidt ook geïnteresseerd is, lijkt Díaz niet te kunnen betalen als gevolg van de financiële situatie van de club.

Raul Costa, die de belangen behartigt van Díaz, is afgelopen week afgereisd naar Liverpool om te praten over de contractsituatie van zijn cliënt. Saillant detail: Costa is tevens de zaakwaarnemer van Rúben Amorim, die in beeld is als opvolger van Jürgen Klopp.

Hoewel bronnen ontkennen dat er informeel een akkoord is bereikt tussen Liverpool en Amorim, is de coach van Sporting Portugal weldegelijk een belangrijke kandidaat om het stokje over te nemen van Klopp.

Díaz miste vorig seizoen zeven maanden vanwege een knieblessure, maar bewijst dit seizoen zijn waarde met dertien goals en vier assists in 42 officiële wedstrijden in alle competities.

Die cijfers zijn buitengewoon knap te noemen, zeker gezien het feit dat Díaz dit seizoen werd geconfronteerd met de ontvoering van zijn vader. De ontvoerders van guerrillabeweging ELN lieten Díaz senior uiteindelijk na twaalf dagen vrij.

Díaz werd in januari 2022 door Liverpool voor 47 miljoen euro overgenomen van FC Porto. Sindsdien staat de teller op 89 wedstrijden. Daarin wist de Colombiaans international 24 keer te scoren en was hij 12 keer aangever

