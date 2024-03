Loting kwartfinales Champions League: Real Madrid - Man City absolute kraker

Real Madrid neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Manchester City. Dat heeft de loting vrijdagmiddag uitgewezen. De heenduels vinden plaats op dinsdag 9 en woensdag 10 april, de returns een week later: op 16 en 17 april.

De meeste ogen zullen gericht zijn op het treffen tussen Real Madrid en Manchester City. De Madrilenen spelen eerst thuis, waarna een week later het Etihad Stadium de locatie is waar de return wordt afgewerkt.

Borussia Dortmund, dat in de achtste finales PSV uitschakelde, neemt het op tegen het Atlético Madrid van Memphis Depay. De andere Duitse club die nog actief is in het miljardenbal, Bayern München, treft Arsenal.

Tot slot is FC Barcelona gekoppeld aan Paris Saint-Germain. Bij dat treffen zullen de gedachten teruggaan naar 2017. PSG won toen in de achtste finales thuis met 4-0 van de Catalanen. Het tweeluik leek daarmee al beslist, maar in eigen huis zorgde Barça voor een ongelooflijke comeback, door met 6-1 te winnen.

Kwartfinales Champions League:

Arsenal – Bayern MünchenAtlético Madrid – Borussia DortmundReal Madrid – Manchester CityParis Saint-Germain – FC Barcelona

Tijdens de loting werd ook meteen bekend welke clubs elkaar kunnen treffen in de halve finales. De winnaar van Atlético Madrid - Borussia Dortmund neemt het daarin op tegen de winnaar van Paris Saint-Germain - FC Barcelona.

De tweede halve finale zal bestaan uit de winnaar van Arsenal - Bayern München tegen de winnaar van Real Madrid - Manchester City.

Halve finales Champions League:

Atlético/Dortmund – PSG/BarcelonaArsenal/Bayern - Real/Man City

De halve finales vinden plaats op 30 april en 1 mei (heenduels) en 7 mei en 8 april (returns). Vervolgens vindt op zaterdag 1 juni de finale plaats op Wembley.

